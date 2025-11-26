Endonezya toprak kayması ve sel felaketleriyle boğuşuyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Asya ülkesi Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yağışın etkisiyle nehirler taşarken, yerleşim yerleri sular altında kaldı, bazı evler ise toprağa gömüldü.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, selden en çok nasibini alan Sibolga şehrinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Komşu Central Tapanuli'de ise bazı evlerin toprak altında kaldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, sel nedeniyle yaklaşık 2 bin evin sular altında kaldığı aktarıldı.

Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari ise Güney Tapanuli2de 2 bin 800'den fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 58 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Kuzey Tapanuli bölgesinde ise toprak kaymalarından 50 ev etkilenirken, 2 köprü de yıkıma uğradı. Padang Sidempuan'da da yüzlerce ev sel sularının altında kaldı.