Endonezya'da heyelan kabusu sürüyor! Bilanço her geçen gün artıyor

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindek yer alan Cilacap şehrinde ve Banjarnegara bölgesinde şiddetli yağışların uzun sürmesi nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Banjarnegara'da can kaybının 10'a yükseldiği, 7 kişinin yaralandığı, 18 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu ifade edildi.

700 KURTARMA GÖREVLİSİ SAHADA

Onlarca evin hasar gördüğü, 900'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Askeri personel dahil en az 700 kurtarma görevlisinin kayıpları arama çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Cilacap şehrindeki heyelanda ise 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, ölü sayısının 20'ye çıktığı ve 3 kişinin hala kayıp durumda olduğu kaydedildi. Arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.