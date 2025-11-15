Endonezya'da heyelan faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki uzun süreli ve şiddetli yağışlar, toprak kaymasını beraberinde getirdi. Cilacap şehrinde yer alan Cibeunying köyünde 12 ev toprağa gömüldü.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yaşanan felaket sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin ise kayıp durumda olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Meteoroloji ajansı, Güneydoğu Asya ülkesinde Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.