Taksi fiyatlarını yarı yarıya düşürecek uçan araba görücüye çıktı

Japon girişimi SkyDrive Inc., 2028 yılında ticari kullanıma sunmayı planladığı eVTOL hava aracının ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.

SkyDrive Inc., geliştirdiği "SD-05" model uçan arabayı, Tokyo Big Sight Fuar Merkezi'nde yapılan gösteri uçuşunda görücüye çıkardı. Firmadan yapılan açıklamaya göre; 2028 yılında ülkedeki ticari operasyonlarına başlaması hedeflenen uçan araba Tokyo Körfezi üzerinde yaklaşık 3 buçuk dakika boyunca uçarak 150 metrelik bir mesafe kat etti

Bir pilot ve 2 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan "SD-05"in gösteri uçuşu, güvenlik protokolleri kapsamında uzaktan kumanda ile ve insansız modda gerçekleştirildi.

ULAŞIM FİYATLARINI DÜŞÜRECEK

SkyDrive CEO'su Tomohiro Fukuzawa, "SD-05" model uçan arabanın ilk olarak ticari kullanıma sunulmasının planlandığını belirterek, "2030'dan sonra ücretleri taksi yolculuğunun yarısına, hatta daha da azına inebilir" dedi. Uçan arabanın geleneksel taksilere kıyasla büyük hız avantajı sağlayacağını vurgulayan Fukuzawa, "Bu hız ve zaman tasarrufu göz önüne alındığında, insanların fiyatlandırmanın yalnızca biraz daha yüksek olduğunu düşüneceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) bir hava aracı olarak öne çıkan "SD-05", 12 bağımsız elektrikli motordan güç alıyor. Araca yüksek hassasiyetli uçuş kontrolü kazandıran bu tasarım, 180 derecelik dönüş manevralarını mümkün kılıyor. 15 ila 40 kilometre arasında menzile sahip olan "SD-05"in, geleneksel helikopterlere kıyasla daha dar alanlara iniş yapabilmesi nedeniyle şehir içi hava ulaşımında önemli bir alternatif olarak öne çıkabileceği belirtiliyor.

SkyDrive, "SD-05" modelinin ilk gösteri uçuşunu geçen yıl Osaka EXPO 2025 fuarında gerçekleştirmişti. İnsansız olarak 4 metre yükselen uçan araba, 50 metre mesafe kat ederek 3 dakika boyunca havada kalmıştı.

iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri belli oldu: Apple'dan yıllar sonra bir ilk!
