Yastıkaltı altın sahipleri dikkat! Filiz Eryılmaz en kritik seviyeyi açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ekonomist filiz Eryılmaz, yastık altı altın sistemini kiralayan model hakkında bilgi verdi. Eryılmaz, "Rafineri, banka veya lisanslı bir aracı kurum, vatandaşın altınını teslim alıyor ve aldığı miktarı kayıt altına alıyor. Ardından bu altın, ihtiyacı olan işletmelere kiralanıyor. Taraflar arasında bir kiralama sözleşmesi hazırlanıyor. Altın sahibi, altını 3, 6 veya 12 aylık vadelerle teslim ediyor. Vadenin uzunluğuna ve altın miktarına göre altın sahibine bir getiri (faiz benzeri bir kazanç) ödeniyor. Vade sonunda kişi, teslim ettiği altın miktarını aynen geri alıyor. Buna ek olarak getirisi; altın, TL veya döviz cinsinden verilebiliyor" dedi.

