Yastıkaltı altın sahipleri dikkat! Filiz Eryılmaz en kritik seviyeyi açıkladı

Türkiye’de son dönemde “yastıkaltı altınların kiralama sistemiyle ekonomiye kazandırılması”na yönelik bir model tartışılıyor. Daha önce Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bu yöntem Türkiye'de altın piyasasını nasıl etkileyecek?
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ekonomist filiz Eryılmaz, yastık altı altın sistemini kiralayan model hakkında bilgi verdi. Eryılmaz, "Rafineri, banka veya lisanslı bir aracı kurum, vatandaşın altınını teslim alıyor ve aldığı miktarı kayıt altına alıyor. Ardından bu altın, ihtiyacı olan işletmelere kiralanıyor. Taraflar arasında bir kiralama sözleşmesi hazırlanıyor. Altın sahibi, altını 3, 6 veya 12 aylık vadelerle teslim ediyor. Vadenin uzunluğuna ve altın miktarına göre altın sahibine bir getiri (faiz benzeri bir kazanç) ödeniyor. Vade sonunda kişi, teslim ettiği altın miktarını aynen geri alıyor. Buna ek olarak getirisi; altın, TL veya döviz cinsinden verilebiliyor" dedi.
Bu sistemin, hem altına ihtiyaç duyan işletmelere finansman sağladığını hem de altın sahiplerine getirili bir tasarruf imkanı sunduğunu belirten Eryılmaz, ayrıca altını evde saklama riskine karşı güvenli bir yöntem olduğunu vurguladı.
Türkiye’de geçmişte pek çok benzer sistem denendiğini ve istenen başarının sağlanamadığını belirten Eryılmaz, "Bunun temel sebebi, toplumdaki “sisteme güvenmeme” eğilimi. Kökleri tarihe dayanan bu davranış nedeniyle insanlar altınlarını teslim etmekte tereddüt ediyor. Buna rağmen, bu kez getirinin işletme tarafından ödenecek olması sisteme bir avantaj sağlıyor. Beklenti, başlangıçta yüksek katılım olmasa da zamanla güven oluşmasıyla artış yaşanabileceği yönünde" dedi.
Merkez Bankası’nın yaptığı çalışmalara göre Türkiye’de yastık altındaki altınların büyüklüğü yaklaşık 500 milyar dolar seviyesinde. Eryılmaz, "Bu miktarın sadece yüzde 10’unun bile sisteme girmesi, 50 milyar dolarlık bir kaynağın ekonomiye kazandırılması anlamına geliyor. Bu da işletmeler açısından önemli bir finansman sağlar. Yine de toplumun tamamının sisteme girmesi beklenmiyor" diyerek özellikle “kemik altın yatırımcısı” olarak adlandırılan kesimin, ne olursa olsun altınını teslim etmek istemeyeceğinin altını çizdi.
Altın yakın dönemde 4381 dolar seviyesini gördükten sonra yüzde 12 civarında bir geri çekilme yaşadığını söyleyen Eryılmaz, güçlü bir düzeltme olarak görülmediğini, altına yönelik küresel talebin yüksek olduğunu özellikle perakende yatırımcıların her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtti. Eryılmaz, 2026’nın "altın yılı" olacağına yönelik güçlü beklentilerin, fiyatları desteklediğini açıkladı.
Yakın vadede altını etkileyebilecek en önemli gelişme Rusya–Ukrayna arasında bir barış olasılığı. Barış ihtimali gerçekleşirse altın 4000 doların altına, hatta 3900 dolar seviyelerine gerileyebilir. Bunun kalıcı bir düşüş olmayacağı, sonrasında tekrar yukarı yönlü hareketin başlayacağı öngörülüyor.
Eryılmaz, "Ons altında 4185 doların üzerinde kalıcı bir hareket olmadıkça yeni bir yükseliş trendinden söz etmek zor. 4000 dolar önemli bir destek seviyesi; bunun altındaki geri çekilmeler 3920–3900 bandında karşılanabilir" dedi.
"Bitcoin 87.936 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda ve kritik desteklerin altında fiyatlanıyor. 84.000 dolar seviyesi önemli bir eşik" diyen Eryılmaz; bu sınırın kırılması halinde düşüşlerin 70.000 dolara kadar derinleşme ihtimali olduğunu açıkladı.
Eryılmaz "Son dönemde ABD’de hükümetin açılması ve FED’in belirsiz para politikası nedeniyle piyasalarda bir "anomali" yaşandığı belirtiliyor. Normalde ABD endekslerinin ve Bitcoin’in yükselmesi gerekirken, büyük yatırımcıların (balinaların) ETF’lerden çıkış yapması sert düşüşlere yol açtı. Bu da piyasa güvenini zayıflattı" dedi.
Bitcoin’in tekrar güç kazanabilmesi için önce 93.000 doların, ardından 96.000 doların üzerine çıkması gerektiğini belirten Eryılmaz, FED’in faiz indirimi olursa toparlanmanın hızlanabileceğini; fakat aralık ayında faiz indirilmezse toparlanma gecikebileceğini söyledi.