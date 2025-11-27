TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Başvurular devam ediyor

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım'da başladı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılında Kasım ayı itibarıyla başlarken hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi tarihi de duyuruldu. Kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 aralığında olacak.

TOKİ KURA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuruların 19 Aralık'ta sona ermesinin ardından kura bekleyişi başlayacak. 29 Aralık ile 27 Şubat aralığında ise başvuruların kura çekimleri başlayacak. İllere göre sıra sıra kura çekimleri gerçekleşecek.

TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Bakan Kurum, "İlk kuramızı 29 Aralık'ta çekeceğiz. Hemen temelleri atacak ve 500 bin yuamızın ilk anahtarlarını Mart 2027'de sahiplerine sunacağız. Projemiz, 1,5 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğüyle 300 ayrı sektörde görülmemiş bir ticari hareketliliği ortaya çıkaracak ve hem ekonomimize katkı sağlayacak hem üretimimizi ve istihdamımızı artırıp yüzbinlerce kardeşimize iş imkanı sunacak. Bu projeyle milletimizin canına tak eden haksız ve yersiz konut kiralarını ve fiyatlarını en aşağı seviyelere çekeceğiz." ifadelerini kullandı.