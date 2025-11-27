Papa neden Türkiye’ye geldi? İznik programı belli oldu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’deki temaslarına başladı. Ankara ve İstanbul programlarının yanı sıra Papa’nın ziyaret takviminde İznik de yer alıyor.

PAPA NEDEN TÜRKİYE'YE GELDİ?

Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Program kapsamında Türkiye-Vatikan ilişkileri ele alınırken Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin görüşülmesi planlanıyor. Papa’nın temasları, Ankara’daki resmi programın ardından İstanbul’da devam edecek ve burada farklı kiliselerde dini yetkililerle bir araya gelecek.

Papa’nın Türkiye ziyaretinin ardından Lübnan’a geçeceği açıklandı. Ziyaret süresince İstanbul’daki Saint Esprit Katolik Kilisesi, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi gibi önemli ibadethanelerde buluşmalar gerçekleştirecek. Ayrıca 29 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena’da bir ayin düzenlenecek.

İZNİK PAPA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Papa 14. Leo’nun İznik’i ziyaret etmesinin temel nedeni, 2025 yılında Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünün kutlanacak olmasıdır. MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin’in çağrısıyla toplanan bu konsil, Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir dini kararın alındığı toplantı olarak biliniyor. Uzun yıllardır varlığı bilinen ancak 2014’te su çekilmesiyle ortaya çıkan batık bazilikada yapılan araştırmalar, burasının konsilin gerçekleştirildiği ilk evre kilisesi olabileceğini göstermektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmalarla konsilin toplandığı alanın, bazilikanın ilk evresindeki küçük kilise olduğu tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, kazıların tamamlanmasının ardından alanın sergilemeye hazır hale getirildiğini belirtti. Papa’nın bölgeyi ziyaret etmesiyle alanın Hristiyan dünyası için önemli bir uğrak noktası haline gelebileceği ifade edildi.

PAPA İZNİK'TE NEREYE GELECEK?

Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretinde katılacağı program, İznik Gölü’nün kıyısında yer alan ve 2014 yılında ortaya çıkan batık bazilika alanında yapılacak. Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen bu yapı, 20 metre açıklıkta ve yaklaşık 1,5-2 metre derinlikte bulunuyor. Çalışmalar sonucunda alan restore edilerek Papa’nın ziyaret edebileceği bir tören mekanına dönüştürüldü.

Papa’nın helikopterle İznik Stadyumu’na iniş yapması bekleniyor. Stadyumdan bazilikanın bulunduğu alana uzanan yaklaşık 2,3 kilometrelik güzergahta da hazırlıklar tamamlandı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, üç yıl süren hazırlıkların ardından bölgenin Papa’nın ziyareti için tamamen hazır olduğunu belirtti. Ayrıca güvenlik birimleri güzergah boyunca gerekli önlemleri aldı.

PAPA İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Papa 14. Leo’nun 27 Kasım’daki Ankara programının ardından akşam saatlerinde İstanbul’a gelmesi planlandı. İstanbul’da ilk olarak 28 Kasım Cuma günü Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde piskoposlar, rahipler ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek. Aynı gün Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret edecek ve daha sonra helikopterle İznik’e geçecek.

Papa’nın İznik programının tamamlanmasının ardından tekrar İstanbul’a dönerek Vatikan Temsilciliği’nde piskoposlarla görüşeceği belirtildi. Ziyareti süresince Sultanahmet Camisi, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret edecek olan Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bir bildiri imzalayacak. Program 30 Kasım Pazar günü Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a hareketle sona erecek.