Yaşam
Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu otobüsün şoförünün hareket halindeyken dans ettiği görüntüler sosyal medyada infiale yol açmıştı. Görüntüleri paylaşan taraftar grubunun cezadan kaçmak için uydurduğu yapay zeka iddiası patladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, sürücüyü tespit ederek para cezası uyguladı.

-Hesap.com Antalyaspor deplasmanına giden ve içinde Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu otobüsün şoförü Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün radarına takıldı.

Yapay zeka dediler ama cezadan kaçamadılar! Ölümle dans karakolda bitti

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Şehirlerarası yolculuk esnasında hareket halindeki otobüsün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla dans eden şoförün polis merkezinde ifadesi alındı.

Yapay zeka dediler ama cezadan kaçamadılar! Ölümle dans karakolda bitti

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Sosyal medya görüntülerini detaylı biçimde inceleyen polis, otobüs şoförüne adli yönden düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapılırken idari yönden de trafiği tehlikeye sokmak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek emniyet kemeri takmamak suçu nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Yapay zeka dediler ama cezadan kaçamadılar! Ölümle dans karakolda bitti

YAPAY ZEKASI İDDİASI

Öte yandan video sosyal medyada gündem olduğu sırada bir şahıs, videoyu yapay zekayla öne sürdü ve sürücüyü cezadan korumaya çalıştı.

