Yapay zeka dediler ama cezadan kaçamadılar! Ölümle dans karakolda bitti

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor deplasmanına giden ve içinde Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu otobüsün şoförü Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün radarına takıldı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Şehirlerarası yolculuk esnasında hareket halindeki otobüsün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla dans eden şoförün polis merkezinde ifadesi alındı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Sosyal medya görüntülerini detaylı biçimde inceleyen polis, otobüs şoförüne adli yönden trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapılırken idari yönden de trafiği tehlikeye sokmak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek emniyet kemeri takmamak suçu nedeniyle idari para cezası uygulandı.

YAPAY ZEKASI İDDİASI

Öte yandan video sosyal medyada gündem olduğu sırada bir şahıs, videoyu yapay zekayla öne sürdü ve sürücüyü cezadan korumaya çalıştı.