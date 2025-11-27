Menü Kapat
Hava Durumu
18°
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri sabit mi taksitler artacak mı?

TOKİ 500 bin konut ödeme planı tablosu taksit adedi ve peşinat tutarları merak konusu hâline geldi. 1+1 ve 2+1 daireler için müracaatlarını tamamlayan hak sahibi adayları TOKİ ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırmayı yoğunlaştırdı.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri sabit mi taksitler artacak mı?
Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen 500 bin sosyal , başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte geniş kitlelerin ilgisini çekiyor.

ödeme planının nasıl olacağı ve taksitlerin artıp artmayacağı ise müracaatların ardından sorgulanıyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri sabit mi taksitler artacak mı?

TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR?

TOKİ konutları ödeme imkânı, projeye başvuruların başlamasıyla gündemde yer aldı.

Bilindiği üzere TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer şehirlerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri sabit mi taksitler artacak mı?

Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.

TOKİ 500 bin için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlanacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri sabit mi taksitler artacak mı?

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ?

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını aşmayacak şekilde güncellenecek.

İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.

