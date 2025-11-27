Basketbol Milli Takımı’ndaki Fenerbahçeli oyuncuların isimleri! Kaç Fenerbahçeli oyuncu var?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşam oynanacak olan Türkiye Bosna Hersek basketbol maçına saatler kala Basketbol Milli Takımı'ndaki Fenerbahçeli oyuncular araştırıldı.
Basketbol Milli Takımı'nda oynayan Fenerbahçeli oyuncular arasında Tarık Biberović ve Onuralp Bitim yer alıyor. İki isim de Fenerbahçe Beko forması giyiyor.
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)
BERK UĞURLU
CEDİ OSMAN
ERCAN OSMANİ
ERKAN YILMAZ
FURKAN HALTALI
FURKAN KORKMAZ
KENAN SİPAHİ
MUHSİN YAŞAR
ONURALP BİTİM
ÖMER FARUK YURTSEVEN
SERTAÇ ŞANLI
ŞEHMUS HAZER
TARIK BİBEROVİC
YİĞİT ARSLAN
YİĞİT ONAN
YİĞİTCAN SAYBİR