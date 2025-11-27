Menü Kapat
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Basketbol Milli Takımı’ndaki Fenerbahçeli oyuncuların isimleri! Kaç Fenerbahçeli oyuncu var?

27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç öncesinde Basketbol Milli Takımı’ndaki Fenerbahçeli oyuncuların isimleri de merak edildi.

Basketbol Milli Takımı’ndaki Fenerbahçeli oyuncuların isimleri! Kaç Fenerbahçeli oyuncu var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 16:14

Bu akşam oynanacak olan basketbol maçına saatler kala Basketbol Milli Takımı'ndaki Fenerbahçeli oyuncular araştırıldı.

BASKETBOL MİLLİ TAKIMI’NDAKİ FENERBAHÇELİ OYUNCULARIN İSİMLERİ

Basketbol Milli Takımı'nda oynayan Fenerbahçeli oyuncular arasında Tarık Biberović ve Onuralp Bitim yer alıyor. İki isim de Beko forması giyiyor.

Basketbol Milli Takımı’ndaki Fenerbahçeli oyuncuların isimleri! Kaç Fenerbahçeli oyuncu var?

BASKETBOL MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

Basketbol Milli Takımı’ndaki Fenerbahçeli oyuncuların isimleri! Kaç Fenerbahçeli oyuncu var?

BASKETBOL MİLLİ TAKIM OYUNCULARI VE İSİMLERİ

BERK UĞURLU
CEDİ OSMAN
ERCAN OSMANİ
ERKAN YILMAZ
FURKAN HALTALI
FURKAN KORKMAZ
KENAN SİPAHİ
MUHSİN YAŞAR
ONURALP BİTİM
ÖMER FARUK YURTSEVEN
SERTAÇ ŞANLI
ŞEHMUS HAZER
TARIK BİBEROVİC
YİĞİT ARSLAN
YİĞİT ONAN
YİĞİTCAN SAYBİR

