Endonezya'da sel ve heyelan kabusu! Bilanço her geçen gün artıyor

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana gelirken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Afet Yönetimi ve Azaltma Ajansı yetkilisi Sri Wahyuni Pancasilawati yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a, yaralı sayısının 67'ye yükseldiğini, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Sel ve heyelanlarda 400'den fazla ev, köprüler ve altyapıda büyük hasar meydana geldi.

7 binden fazla kişi evlerini terk ederek barınaklara sığındı. Mandailing Natal, Güney Tapanuli ve Kuzey Tapanuli'de acil durum ve olağanüstü hal ilan edildi.