Sel Vietnam'ı yıktı geçti: Onlarca kişi öldü, çok sayıda kayıp var

Vietnam'da şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldi. Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.