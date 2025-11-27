Fenerbahçe Ferencvaros maçını anlatacak spiker açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında sahasında Ferencvaros’u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın puan durumları, yayın bilgileri ve maç kadrosuna dair detaylar belli oldu.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak maç TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TRT Spor’un uydu frekansları üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca TRT Spor’un resmi internet sitesi aracılığıyla da mücadele telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden canlı takip edilebilecek. Maçın İspanyol hakem Ricardo de Burgos tarafından yönetileceği, yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola’nın üstleneceği açıklandı. Dördüncü hakem olarak Adrian Cordero görev yapacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne deplasmandaki Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlamasının ardından, evinde Nice ve Stuttgart’ı mağlup etti. Deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kalan sarı-lacivertliler 4 maçta 7 puan topladı. Ferencvaros ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaşarak üst sıralarda yer aldı. Fenerbahçe’nin karşılaşmaya çıkacağı kadroda cezalı ve sakat isimlerin çokluğu teknik heyetin savunma ve orta saha planlarını etkilemiş durumda.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak maçın anlatımını TRT Spor spikeri Özkan Öztürk üstlenecek. Mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken spiker koltuğunda görev yapacak isim de yayın kurumu tarafından duyuruldu. Özkan Öztürk’ün daha önce Süper Lig ve Avrupa kupalarında birçok önemli karşılaşmayı anlattığı bilinirken, tecrübeli spiker bu karşılaşmada da mikrofon başında olacak.

Fenerbahçe’de mücadele öncesi kadro sıkıntıları dikkat çekiyor. Sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues maçta görev alamayacak. Ayrıca tedavileri süren Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de kadroda yer almayacak. Avrupa listesinde bulunmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kadro dışı durumundaki İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Bu eksikler nedeniyle savunmada Milan Skriniar’ın Yiğit Efe Demir’in değerlendirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE FERENCVAROS SPİKERİ ÖZKAN ÖZTÜRK KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Özkan Öztürk, 1985 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Öztürk, eğitimini Radyo ve Televizyon bölümünde tamamladı. 2004 yılında medya kariyerine radyo programcısı olarak başladıktan sonra spor spikerliğine yöneldi ve futbol maçlarını anlatmaya başladı. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Öztürk, uzun yıllar boyunca çok sayıda müsabakada görev aldı. beIN SPORTS Türkiye’deki görev döneminin ardından 2024 yılında TRT’ye transfer oldu ve kariyerini burada sürdürüyor.

Spikerin hangi takımı tuttuğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Özkan Öztürk’ün daha önce Süper Lig ve Avrupa maçlarında görev almış bir isim olarak, tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla ön plana çıkan bir spiker olarak biliniyor.