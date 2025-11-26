Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de lodosun yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı için alarm verdi. Yapılan değerlendirmede, pazar günü 6 ilde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının etkili olması beklenen iller ise; Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van, Hakkari şeklinde. Ayrıca yapılan değerlendirmede pazar günü yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve yurdun neredeyse tamamında sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık