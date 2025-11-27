Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu

Kategoriler
Yıl içinde art arda zamlanan akaryakıt fiyatları, son günlerde düşüşe geçti. Petrol fiyatları ve rafineri marjındaki bu düşüş, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.
Motorine salı günü gelen 2,44 TL'lik indirimden sonra sektör kaynakları bir indirimin daha haberini verdi.
Gazeteci Olcay Aydilek, perşembeyi cumaya bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeniden indirime gidileceğini duyurdu.
Benzine 73 kuruş, motorine ise 2,11 TL indirim bekleniyor. İndirim perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
26 Kasım 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
BENZİN
