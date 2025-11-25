Menü Kapat
15°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları yine değişti. Motorinin litre fiyatına 2 lira 44 kuruşluk indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum...

Brent fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalar, fiyatlarına indirim ve olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta akaryakıta yapılan zamdan sonra bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi.

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim geldi. 2,44 liralık indirim gece yarısı pompa fiyatlarına resmen yansıdı.

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları

YENİDEN 60 LİRANIN ALTINDA

5 gün önce gelen 1,78 TL'lik zam sonrası fiyatı 60 lirayı aşmıştı. Bugün yapılan 2,44 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatı yeniden 60 liranın altına indi.

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 57 lira, Ankara ve İzmir'de ise 58 lira seviyelerine geriledi.

ENFLASYONU DA ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşünü de etkiliyor. Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları

25 KASIM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

  • İstanbul (Avrupa): 55.00 TL
  • İstanbul (Anadolu): 54.86 TL
  • Ankara: 55.87 TL
  • İzmir: 56.20 TL
Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 57.07
  • İstanbul (Anadolu): 56.93 TL
  • Ankara: 58.10 TL
  • İzmir: 58.43 TL
Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları

LPG

  • İstanbul (Avrupa): 27.71 TL
  • İstanbul (Anadolu): 27.08 TL
  • Ankara: 27.60 TL
  • İzmir: 27.53 TL
