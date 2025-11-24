Menü Kapat
Akaryakıta dev indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıta dev indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

 Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Geçen hafta iki kez zam gören akaryakıt fiyatlarında bu kez de kapıda indirim var! İşte detaylar...

Piyasa paydaşlarından alınan bilgilere göre; motorinin litre fiyatının Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.   Söz konusu indirim sonrası motorinin litre fiyatı 60 liranın altına gerileyecek.

Peki, 24 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?  İşte bugünden pompaya yansıyan şehir şehir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları 

 Benzin litre fiyatı: 54.81 TL  

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL  

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları  

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL  

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL  

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

 İzmir akaryakıt fiyatları 

 Benzin litre fiyatı: 56.18 TL  

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL  

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?


Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

 

