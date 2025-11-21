Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Motorin fiyatlarına zam! Akaryakıt tabelası değişti

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt tabelası yine değişti. Motorine cuma günü 1 lira 84 kuruş zam geldi. İşte 21 Kasım güncel motorin ve benzin fiyatları...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
07:05
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
07:12

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Gece yarısından itibaren motorine zam geldi.

Motorin fiyatlarına zam! Akaryakıt tabelası değişti

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorine cuma günü 1,84 TL zam yapıldı. Zamlı tarife pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece ve 'de motorin fiyatı 60 lirayı aştı. 'da da aynı seviyelere dayandı.

Motorin fiyatlarına zam! Akaryakıt tabelası değişti

ve fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...

Motorin fiyatlarına zam! Akaryakıt tabelası değişti

MOTORİN FİYATLARI 21 KASIM 2025

  • İstanbul (Anadolu): 59.47 TL
  • İstanbul (Avrupa): 59.32 TL
  • Ankara: 60.50 TL
  • İzmir: 60.84 TL
Motorin fiyatlarına zam! Akaryakıt tabelası değişti

BENZİN FİYATLARI 21 KASIM 2025

  • İstanbul (Anadolu): 54.99 TL
  • İstanbul (Avrupa): 54.81 TL
  • Ankara: 55.84 TL
  • İzmir: 56.18 TL
Motorin fiyatlarına zam! Akaryakıt tabelası değişti

LPG FİYATLARI 21 KASIM 2025

  • İstanbul (Anadolu): 27.71 TL
  • İstanbul (Avrupa): 27.08 TL
  • Ankara: 27.60 TL
  • İzmir: 27.53 TL
Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#benzin
#akaryakıt fiyatları
#lpg
#Motorin Zammı
#Ankara
#Ekonomi
