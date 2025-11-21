Motorin fiyatlarına zam! Akaryakıt tabelası değişti

Kategoriler
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Gece yarısından itibaren motorine zam geldi.
Motorine cuma günü 1,84 TL zam yapıldı. Zamlı tarife pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece Ankara ve İzmir'de motorin fiyatı 60 lirayı aştı. İstanbul'da da aynı seviyelere dayandı.
Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...