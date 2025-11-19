Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar

Akaryakıt fiyatları son yıllarda patlak veren savaşlar ve onun ardından gelen küresel enerji krizleriyle birlikte yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor.

MOTORİN ALDI BAŞINI GİDİYOR

NTV'nin sektör kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre; motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL civarında zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubuna ise bu günlerde zam beklenmiyor.

MOTORİNİN FİYATI 60 TL'Yİ AŞACAK

Motorine gelecek olan 2,5 TL'lik zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 60,13 TL'ye Ankara'da 61,15 TL'ye , İzmir'de ise 61,49 TL'ye yüklenmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 KASIM)

Peki zamlar pompaya yansımadan önce güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım motorin ve benzin fiyatlar...

BENZİN FİYATI (19 KASIM)

İstanbul (Anadolu): 54,76 TL

İstanbul (Avrupa): 54,91 TL

Ankara: 55,77 TL

İzmir: 56,11 TL

MOTORİN DİZEL FİYATI (19 KASIM)