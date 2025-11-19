Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Editor
 Baran Aksoy

Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar

Motorinin litre fiyatına 2,5 TL civarında zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 60 TL'yi geçecek. Motorine yapılacak olan 2,5 TL'lik zammın pompaya yansıyacağı tarih de açıklandı. İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
11:58
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
12:10

son yıllarda patlak veren savaşlar ve onun ardından gelen küresel enerji krizleriyle birlikte yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor.

Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar

MOTORİN ALDI BAŞINI GİDİYOR

NTV'nin sektör kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre; motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL civarında gelmesi bekleniyor. grubuna ise bu günlerde zam beklenmiyor.

Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar

MOTORİNİN FİYATI 60 TL'Yİ AŞACAK

Motorine gelecek olan 2,5 TL'lik zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 60,13 TL'ye Ankara'da 61,15 TL'ye , İzmir'de ise 61,49 TL'ye yüklenmesi bekleniyor.

Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 KASIM)

Peki zamlar pompaya yansımadan önce güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım ve benzin fiyatlar...

Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar

BENZİN FİYATI (19 KASIM)

  • İstanbul (Anadolu): 54,76 TL
  • İstanbul (Avrupa): 54,91 TL
  • Ankara: 55,77 TL
  • İzmir: 56,11 TL
Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih verildi: İşte yeni fiyatlar

MOTORİN DİZEL FİYATI (19 KASIM)

  • İstanbul (Anadolu): 57,51 TL
  • İstanbul (Avrupa): 57,63 TL
  • Ankara: 58,66 TL
  • İzmir: 59,00 TL
ETİKETLER
#benzin
#motorin
#zam
#akaryakıt fiyatları
#enerji krizi
#Ekonomi
