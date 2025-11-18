Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ankara fiyat artışında zirvede, listenin son sırası ise şaşırttı

Kasım 18, 2025 14:01
1
konut fiyatlari en cok artan iller

Konut fiyatlarının yıllık bazdaki artış oranını gösteren veriler Merkez Bankası tarafından paylaşıldı. Ev sahibi olmanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde konut fiyatlarındaki artış oranları ilden ile değişiklik gösterdi. Başkent Ankara fiyat artışında zirveye otururken, yoğun ilgi gördüğü düşünülen illerdeki fiyat artışının sınırlı kalması dikkat çekti. İşte son bir yılda fiyatı en çok artan iller listesinin detayları…

2
konut fiyatlari en cok artan iller

Konut fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmesi amacıyla birçok adım atılıyor. Hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projeleri ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına imkan sağlanıyor. Diğer yandan ev fiyatlarındaki yükseliş ilden ile farklılık gösteriyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre ise konut fiyatları 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31 olarak gerçekleşti.  

3
konut fiyatlari en cok artan iller

TCMB tarafından paylaşılan Bölgelere Göre Konut Fiyat Endeksi tablosunda ülke çapında konut fiyatları yüzde 31,6 oranında artış gösterirken Ankara’da yıllık konut fiyatı artışı yüzde 38,4 olarak tespit edildi. Bu oran başkentin “Konut fiyatları en çok artan iller” listesinin ilk sırasına oturmasına neden oldu.

4
konut fiyatlari en cok artan iller

Konut fiyatı artışında Ankara’nın ardından en yüksek ikinci oran yüzde 35,3 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş’ta tespit edildi. Aynı zamanda Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’da yüzde 35,3’lük oranla yıllık konut fiyatı artışı en yüksek olan iller listesinde ikinci sırayı paylaştı.

5
konut fiyatlari en cok artan iller

Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak gibi illerde yıllık konut fiyatı artışı yüzde 34,8 olarak ölçüldü.

6
konut fiyatlari en cok artan iller

Konut fiyat artışı yüzde 33,9 olarak ölçülen iller arasında Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat yer aldı.

7
konut fiyatlari en cok artan iller

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta yıllık konut fiyat artışı yüzde 32,8 olarak ölçülürken, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat’ta bu oran yüzde 32,7 olarak tespit edildi.

8
konut fiyatlari en cok artan iller

Konut fiyatlarının yüksekliğinden en çok şikayet edilen illerden olan Megakent İstanbul ise beklenenin aksine konut fiyatları en çok artan iller listesinde birçok ile göre oldukça geride kaldı. Son bir yılda İstanbul’daki ev fiyatlarının artış oranı yüzde 32,4 olarak ölçüldü.

9
konut fiyatlari en cok artan iller

TCMB tarafından paylaşılan listeye göre son bir yılda Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da konut fiyat artış oranı yüzde 32,3 oldu, bu oran Balıkesir ve Çanakkale’de ise yüzde 31,7 olarak tespit edildi.

10
konut fiyatlari en cok artan iller

Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir’de son bir yıllık konut fiyat artışı yüzde 30,7 olarak tespit edildi. Yine Bursa, Eskişehir ve Bilecik de aynı oranda bir konut fiyat oranına maruz kaldı.

11
konut fiyatlari en cok artan iller

Konya ve Karaman’da yıllık konut fiyat artışı yüzde 30,1, Adana ve Mersin’de yüzde 30, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da ise yüzde 26,4 oldu.

12
konut fiyatlari en cok artan iller

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de konut fiyat artışı yüzde 25,9 oranında olurken, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rice ve Trabzon gibi Karadeniz illerindeki konut fiyat artışı yüzde 25,9 ile ortalamanın çok altında yer aldı.

13
konut fiyatlari en cok artan iller

Konut fiyat artış oranı en az olan iller listesinin sonuna yaklaşırken, Antalya, Burdur ve Isparta gibi illerdeki oranın 25,3’te sınırlı kalması dikkat çekti.

14
konut fiyatlari en cok artan iller

Türkiye’nin gözde tatil bölgelerinden olan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Muğla, Aydın ve Denizli ise konut fiyatı en az artan iller oldu. Konut fiyat artışı yüzde 38,4 olan Ankara’nın karşısında bu illerdeki fiyat artışının oldukça sınırlı kalmasının önümüzdeki dönemde nasıl bir etki göstereceği ise şimdiden merak konusu oldu…

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.