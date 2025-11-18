Konut fiyatları en çok artan iller belli oldu! Ankara fiyat artışında zirvede, listenin son sırası ise şaşırttı

Kategoriler
Konut fiyatlarının yıllık bazdaki artış oranını gösteren veriler Merkez Bankası tarafından paylaşıldı. Ev sahibi olmanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde konut fiyatlarındaki artış oranları ilden ile değişiklik gösterdi. Başkent Ankara fiyat artışında zirveye otururken, yoğun ilgi gördüğü düşünülen illerdeki fiyat artışının sınırlı kalması dikkat çekti. İşte son bir yılda fiyatı en çok artan iller listesinin detayları…
Konut fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmesi amacıyla birçok adım atılıyor. Hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projeleri ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına imkan sağlanıyor. Diğer yandan ev fiyatlarındaki yükseliş ilden ile farklılık gösteriyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre ise konut fiyatları 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31 olarak gerçekleşti.
TCMB tarafından paylaşılan Bölgelere Göre Konut Fiyat Endeksi tablosunda ülke çapında konut fiyatları yüzde 31,6 oranında artış gösterirken Ankara’da yıllık konut fiyatı artışı yüzde 38,4 olarak tespit edildi. Bu oran başkentin “Konut fiyatları en çok artan iller” listesinin ilk sırasına oturmasına neden oldu.
Konut fiyatı artışında Ankara’nın ardından en yüksek ikinci oran yüzde 35,3 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş’ta tespit edildi. Aynı zamanda Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’da yüzde 35,3’lük oranla yıllık konut fiyatı artışı en yüksek olan iller listesinde ikinci sırayı paylaştı.
Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak gibi illerde yıllık konut fiyatı artışı yüzde 34,8 olarak ölçüldü.
Konut fiyat artışı yüzde 33,9 olarak ölçülen iller arasında Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat yer aldı.
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta yıllık konut fiyat artışı yüzde 32,8 olarak ölçülürken, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat’ta bu oran yüzde 32,7 olarak tespit edildi.
Konut fiyatlarının yüksekliğinden en çok şikayet edilen illerden olan Megakent İstanbul ise beklenenin aksine konut fiyatları en çok artan iller listesinde birçok ile göre oldukça geride kaldı. Son bir yılda İstanbul’daki ev fiyatlarının artış oranı yüzde 32,4 olarak ölçüldü.
TCMB tarafından paylaşılan listeye göre son bir yılda Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da konut fiyat artış oranı yüzde 32,3 oldu, bu oran Balıkesir ve Çanakkale’de ise yüzde 31,7 olarak tespit edildi.
Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir’de son bir yıllık konut fiyat artışı yüzde 30,7 olarak tespit edildi. Yine Bursa, Eskişehir ve Bilecik de aynı oranda bir konut fiyat oranına maruz kaldı.
Konya ve Karaman’da yıllık konut fiyat artışı yüzde 30,1, Adana ve Mersin’de yüzde 30, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da ise yüzde 26,4 oldu.
6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de konut fiyat artışı yüzde 25,9 oranında olurken, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rice ve Trabzon gibi Karadeniz illerindeki konut fiyat artışı yüzde 25,9 ile ortalamanın çok altında yer aldı.
Konut fiyat artış oranı en az olan iller listesinin sonuna yaklaşırken, Antalya, Burdur ve Isparta gibi illerdeki oranın 25,3’te sınırlı kalması dikkat çekti.
Türkiye’nin gözde tatil bölgelerinden olan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Muğla, Aydın ve Denizli ise konut fiyatı en az artan iller oldu. Konut fiyat artışı yüzde 38,4 olan Ankara’nın karşısında bu illerdeki fiyat artışının oldukça sınırlı kalmasının önümüzdeki dönemde nasıl bir etki göstereceği ise şimdiden merak konusu oldu…