Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın fırladı: İşte 19 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar 19 Kasım Çarşamba gününde de kendini gösterdi. Haftayı düşüşle açan altın fiyatları bugünü yükselişle açtı. Dün 5 bin 400 TL seviyelerinden işlem gören gram altın bir anda yükseldi. Vatandaşlar da 'Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi?' sorusuna araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Kasım altın fiyatları...
ALIŞ: 4.073,53 dolar
SATIŞ: 4.074,11 dolar
ALIŞ: 18.750,00 TL
SATIŞ: 18.901,00 TL
ALIŞ: 5.232,01 TL
SATIŞ: 5.471,49 TL
ALIŞ: 38.392,00 TL
SATIŞ: 38.663,00 TL
ALIŞ: 37.386,00 TL
SATIŞ: 37.680,00 TL
ALIŞ: 38.174,00 TL
SATIŞ: 38.751,00 TL
ALIŞ: 9.375,00 TL
SATIŞ: 9.456,00 TL
ALIŞ: 5.548,59TL
SATIŞ: 5.549,35 TL