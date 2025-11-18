Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bu kış doğal gaz sıkıntısı kapıda iddiasına net cevap!

Türkiye'nin ABD ile doğal gaz anlaşması yapması üzerine Rusya ile ilişkilerin zora gireceği iddia edildi. Bunun sonucu olarak bu kış doğal gaz krizi yaşanabileceği haberlerinin yayılması sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Bu kış doğal gaz sıkıntısı kapıda iddiasına net cevap!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 21:16

Türkiye'nin doğal gaz tedarikinde bulunduğu ile ilişkilerinin 'nin baskısıyla sona ereceği ve bu sebeple kışın enerji krizinin yaşanabileceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Rus gazının artık alınmayacağı iddiasına açıklık getirdi.

Bu kış doğal gaz sıkıntısı kapıda iddiasına net cevap!

RUS GAZI ALIMI SONA MI ERİYOR? GAZ SIKINTISI YAŞANACAK MI?

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında “Türkiye’nin ABD ile anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu” şeklinde dolaşıma sokulan iddialar ürünüdür.

Türkiye, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biridir. Ne bugün ne de yaklaşan kış dönemine ilişkin herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya riski söz konusu değildir.

Bu kış doğal gaz sıkıntısı kapıda iddiasına net cevap!

"KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan doğal gaz tedariki ise ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bununla birlikte Türkiye’nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir.

Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmî açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1990818062195372051?s=20

