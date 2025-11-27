Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Kategoriler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 03.08'de deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'ndeki depremin 4,6 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1993836517282677096
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,8 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 61,9 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.