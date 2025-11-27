Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Ferencvaros ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve TRT’nin güncellenen yayın akışı futbolseverler tarafından şaşırtıcı bir karar oldu.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka, Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Karşılaşmanın yayın adresinde bu maç, daha önceki UEFA Avrupa Ligi maçlarına göre değişiklik oldu.

Fenerbahçe Ferenvaros maçının TRT Spor’da yayınlanacak olması, günün programlamasında yapılan değişiklikle birlikte netleşti. Aynı saatlerde farklı bir canlı spor organizasyonunun TRT 1’de yayınlanacak olması sebebiyle Fenerbahçe’nin Avrupa sınavı TRT Spor ekranlarında yerini alacak. Bu doğrultuda TRT, iki farklı spor etkinliğini eş zamanlı olarak izleyiciye ulaştırmak adına düzenleme yaptı.

FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 DEĞİL Mİ, NEDEN YOK?

Fenerbahçe’nin Ferencvaros ile oynayacağı maç, önceki dönemlerde olduğu gibi TRT 1’de değil. Yayın akışında aynı saatlerde başka bir müsabaka ile denk gelmesi nedeniyle Fenerbahçe Ferenvaros maçı TRT Spor’a alındı. TRT 1, aynı akşam Türkiye - Bosna Hersek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri müsabakasını canlı olarak ekrana taşıyacak.

Bu nedenle TRT 1’in prime time yayın akışı basketbol karşılaşmasına göre düzenlendi. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi mücadelesi ise spor içeriklerinin yoğun olarak yer aldığı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayımlanacak şekilde planlandı.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI NEDEN TRT SPOR'DA?

Karşılaşmanın TRT Spor’da yayınlanmasının temel nedeni, aynı saatte yayınlanacak olan Türkiye - Bosna Hersek basketbol maçının TRT 1 ekranlarına alınması oldu. Basketbol milli takımının FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri müsabakasının yayınlanma kararı ile ana kanal olan TRT 1’in program akışında yer aldı.

Bu programlama doğrultusunda TRT, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi karşılaşmasını TRT Spor’a aldı. TRT Spor’un yayın akışında maç öncesi ve sonrası “Maç Özel” programlarıyla kapsamlı bir yayın planlaması yapıldı. Böylece hem basketbol hem de futbolseverler iki farklı etkinliği kesintisiz takip edebilecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

TRT 1 27 Kasım yayın akışına göre saat 21.00’de Türkiye - Bosna Hersek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmadan sonra ise 23.00’te Breidablik - Samsunspor UEFA Konferans Ligi grup maçı canlı olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 yayın akışı 27 Kasım:

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel (Canlı)

21.00 Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri (Canlı)

23.00 Breidablik - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları (Canlı)

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

TRT Spor’un 27 Kasım 2025 yayın akışı ise şöyle:

19.00 Maç Özel (Canlı)

20.45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros (Canlı)

21.30 Maç Özel (Canlı)

21.45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros (Canlı)

22.45 Maç Özel (Canlı)