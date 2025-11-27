Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor'da? TRT 1'de yayınlanmayacak

Fenerbahçe Ferencvaros maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Fenerbahçe maçı TRT 1'de yayınlanırdı ancak Ferencvaros maçında bu kez değişikliğe gidildi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Karşılaşma, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak ve İspanyol hakem Ricardo de Burgos tarafından yönetilecek. İşte Fenerbahçe maçı yayın bilgileri…

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak
, 5. haftasında ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve TRT'nin güncellenen yayın akışı futbolseverler tarafından şaşırtıcı bir karar oldu.

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Karşılaşmanın yayın adresinde bu maç, daha önceki UEFA Avrupa Ligi maçlarına göre değişiklik oldu.

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

Fenerbahçe Ferenvaros maçının TRT Spor'da yayınlanacak olması, günün programlamasında yapılan değişiklikle birlikte netleşti. Aynı saatlerde farklı bir canlı spor organizasyonunun 'de yayınlanacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin Avrupa sınavı TRT Spor ekranlarında yerini alacak. Bu doğrultuda TRT, iki farklı spor etkinliğini eş zamanlı olarak izleyiciye ulaştırmak adına düzenleme yaptı.

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 DEĞİL Mİ, NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynayacağı maç, önceki dönemlerde olduğu gibi TRT 1'de değil. Yayın akışında aynı saatlerde başka bir müsabaka ile denk gelmesi nedeniyle Fenerbahçe Ferenvaros maçı TRT Spor'a alındı. TRT 1, aynı akşam Türkiye - Bosna Hersek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri müsabakasını canlı olarak ekrana taşıyacak.

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

Bu nedenle TRT 1'in prime time yayın akışı basketbol karşılaşmasına göre düzenlendi. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi mücadelesi ise spor içeriklerinin yoğun olarak yer aldığı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayımlanacak şekilde planlandı.

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI NEDEN TRT SPOR'DA?

Karşılaşmanın TRT Spor'da yayınlanmasının temel nedeni, aynı saatte yayınlanacak olan Türkiye - Bosna Hersek basketbol maçının TRT 1 ekranlarına alınması oldu. Basketbol milli takımının FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri müsabakasının yayınlanma kararı ile ana kanal olan TRT 1'in program akışında yer aldı.

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

Bu programlama doğrultusunda TRT, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi karşılaşmasını TRT Spor'a aldı. TRT Spor'un yayın akışında maç öncesi ve sonrası "Maç Özel" programlarıyla kapsamlı bir yayın planlaması yapıldı. Böylece hem basketbol hem de futbolseverler iki farklı etkinliği kesintisiz takip edebilecek.

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

TRT 1 27 Kasım yayın akışına göre saat 21.00'de Türkiye - Bosna Hersek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmadan sonra ise 23.00'te Breidablik - Samsunspor UEFA Konferans Ligi grup maçı canlı olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 yayın akışı 27 Kasım:

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel (Canlı)

21.00 Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri (Canlı)

23.00 Breidablik - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları (Canlı)

Fenerbahçe maçı neden TRT Spor’da? TRT 1'de yayınlanmayacak

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

TRT Spor'un 27 Kasım 2025 yayın akışı ise şöyle:

19.00 Maç Özel (Canlı)

20.45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros (Canlı)

21.30 Maç Özel (Canlı)

21.45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Ferencvaros (Canlı)

22.45 Maç Özel (Canlı)

#uefa avrupa ligi
#trt 1
#trt spor
#ferencvaros
#Fenerbahçe
#Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Bosna Hersek
#Aktüel
