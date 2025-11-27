Arsenal Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Arsenal Almanları da devirdi

Arsenal ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Londra’da karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi mücadeleden 3-1 üstün ayrılarak 5’te 5 yaparken Bayern ilk mağlubiyetini yaşadı.

Londra temsilcisine 3 puanı kazandıran goller 22. dakikada Timber, 69. dakikada Noni Madueke ve 77. dakikada Martinelli’den geldi.

Bayern Münih'in tek golünü ise 32. dakikada genç oyuncu Karl kaydetti.

Arsenal, güçlü rakibini 10 yıldır yenemiyordu.

Son olarak Ekim 2015’te Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Premier Lig devi, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı.

Arsenal bu sonuçla puanını 15’e yükseltirken Bayern Münih 12 puanda kaldı.

Tottenham efsanesi Harry Kane, Emirates’te 90 dakika sahada kaldı fakat gol sevinci yaşayamadı.