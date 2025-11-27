Silivri sahilinde denizden erkek cesedi çıktı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 22.00 sıralarında sahil bölgesinde dolaşan vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Sahilde ceset görev vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahsın üzerinde inceleme yapıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda 40'lı yaşlarda olduğu tespit edilen erkek şahsın üzerinden kimliğin çıkmadığı belirtildi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.