Monaco Anadolu Efes maç skoru kaç kaç? 36 farklı ağır mağlubiyet

EuroLeague 13. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Monaco ile mücadele etti.

Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 102-66 kazandı.

Bu skorla birlikte Anadolu Efes 8. mağlubiyetini yaşarken Monaco ise 8. zaferini elde etti.

Anadolu Efes’te Isaia Cordinier 16 sayı – 3 asist, Jordan Loyd 13 sayı – 5 asist, Ercan Osmani 12 sayı – 4 ribaund ile performans sergiledi.

Monaco’da ise Daniel Theis 17 sayı – 2 ribaund, Alpha Diallo 13 sayı – 4 ribaund, Kevarrius Hayes ve Matthew Strazel 12’şer sayı ile oynadı.

Temsilcimiz, ilk çeyreği 25-22 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte mavi-beyazlılar Isaia Cordinier’in basketleri ile maça tutunmaya çalıştı. Monaco ilk yarının son anlarında Mike James ve Alpha Diallo ile sayı üretti ve devreye 50-43 Monaco üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes, rakibini durdurmakta zorlandı ve fark 17’ye kadar çıktı.

Mavi-beyazlılar son çeyrekte de savunma ve hücumda problemler yaşadı.