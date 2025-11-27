Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Monaco Anadolu Efes maç skoru kaç kaç? 36 farklı ağır mağlubiyet

EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 102-66 yenilerek sezonun 8. yenilgisini aldı.

Monaco Anadolu Efes maç skoru kaç kaç? 36 farklı ağır mağlubiyet
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 00:06

13. hafta maçında temsilcimiz deplasmanda ile mücadele etti.

Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 102-66 kazandı.

Bu skorla birlikte Anadolu Efes 8. mağlubiyetini yaşarken Monaco ise 8. zaferini elde etti.

Monaco Anadolu Efes maç skoru kaç kaç? 36 farklı ağır mağlubiyet

Anadolu Efes’te Isaia Cordinier 16 sayı – 3 asist, Jordan Loyd 13 sayı – 5 asist, Ercan Osmani 12 sayı – 4 ribaund ile performans sergiledi.

Monaco’da ise Daniel Theis 17 sayı – 2 ribaund, Alpha Diallo 13 sayı – 4 ribaund, Kevarrius Hayes ve Matthew Strazel 12’şer sayı ile oynadı.

Monaco Anadolu Efes maç skoru kaç kaç? 36 farklı ağır mağlubiyet

Temsilcimiz, ilk çeyreği 25-22 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte mavi-beyazlılar Isaia Cordinier’in basketleri ile maça tutunmaya çalıştı. Monaco ilk yarının son anlarında Mike James ve Alpha Diallo ile sayı üretti ve devreye 50-43 Monaco üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes, rakibini durdurmakta zorlandı ve fark 17’ye kadar çıktı.

Mavi-beyazlılar son çeyrekte de savunma ve hücumda problemler yaşadı.

#Spor
#Basketbol
#Monaco
#anadolu efes
#euroleague
#Aktüel
