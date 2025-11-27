Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik deplasmanına konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak olan kritik karşılaşmada, hakem olarak Denys Shurman düdük çalacak.

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valge,rsson, Muminovic, Margeirsson, Jonsson, Steindorsson, Gunnlaugsson, Luoviksson, Einarsson, Kristinsson, Thorsteinsson.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Toni Borekovic, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Carlo Holse, Marius Moundilmadji.

SAMSUNSPOR VE UEFA KONFERANS LİGİ SERÜVENİ

Temsilcimiz; şu ana kadar Avrupa'da 3 maça çıkmış ve hepsini de kazanmıştı. Ayrıca da Samsunspor, bu süreçte topladığı 9 puan ile lig tablosunda zirvede yer almıştı.

BREIDABLIK VE SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUMU

Samsunspor'u ağırlayacak olan Breidablik; Avrupa'da kötü bir sezon geçirmiş ve temsilcimiz öncesindeki 3 karşılaşmanın ikisini kaybetmiş, bir de beraberlik almıştı.

TEMSİLCİMİZ SAMSUNSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kırmızı beyazlılarda tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel; Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA FİKSTÜRÜ

27 Kasım | 23.00 | Breidablik-Samsunspor

11 Aralık | 20.45 | Samsunspor-AEK

18 Aralık | 23.00 | Mainz-Samsunspor