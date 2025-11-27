Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik deplasmanına konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak olan kritik karşılaşmada, hakem olarak Denys Shurman düdük çalacak.
https://x.com/Samsunspor/status/1993771382971498669?s=20
Breidablik: Einarsson, Valge,rsson, Muminovic, Margeirsson, Jonsson, Steindorsson, Gunnlaugsson, Luoviksson, Einarsson, Kristinsson, Thorsteinsson.
https://x.com/BreidablikFC/status/1792851520314023941?s=20
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Toni Borekovic, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Carlo Holse, Marius Moundilmadji.
https://x.com/Samsunspor/status/1993401222032921062?s=20
Temsilcimiz; şu ana kadar Avrupa'da 3 maça çıkmış ve hepsini de kazanmıştı. Ayrıca da Samsunspor, bu süreçte topladığı 9 puan ile lig tablosunda zirvede yer almıştı.
Samsunspor'u ağırlayacak olan Breidablik; Avrupa'da kötü bir sezon geçirmiş ve temsilcimiz öncesindeki 3 karşılaşmanın ikisini kaybetmiş, bir de beraberlik almıştı.
Kırmızı beyazlılarda tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel; Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.
27 Kasım | 23.00 | Breidablik-Samsunspor
11 Aralık | 20.45 | Samsunspor-AEK
18 Aralık | 23.00 | Mainz-Samsunspor