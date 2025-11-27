Menü Kapat
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik ve Samsunspor sahaya çıkıyor. Halihazırda Avrupa'da lider olan temsilcimizin kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
, 'nin 4. haftasında Breidablik deplasmanına konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak olan kritik karşılaşmada, hakem olarak Denys Shurman düdük çalacak.

https://x.com/Samsunspor/status/1993771382971498669?s=20

BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valge,rsson, Muminovic, Margeirsson, Jonsson, Steindorsson, Gunnlaugsson, Luoviksson, Einarsson, Kristinsson, Thorsteinsson.

https://x.com/BreidablikFC/status/1792851520314023941?s=20

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Toni Borekovic, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Carlo Holse, Marius Moundilmadji.

https://x.com/Samsunspor/status/1993401222032921062?s=20

SAMSUNSPOR VE UEFA KONFERANS LİGİ SERÜVENİ

Temsilcimiz; şu ana kadar Avrupa'da 3 maça çıkmış ve hepsini de kazanmıştı. Ayrıca da Samsunspor, bu süreçte topladığı 9 puan ile lig tablosunda zirvede yer almıştı.

Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

BREIDABLIK VE SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUMU

Samsunspor'u ağırlayacak olan Breidablik; Avrupa'da kötü bir sezon geçirmiş ve temsilcimiz öncesindeki 3 karşılaşmanın ikisini kaybetmiş, bir de beraberlik almıştı.

Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

TEMSİLCİMİZ SAMSUNSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kırmızı beyazlılarda tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel; Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.

Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA FİKSTÜRÜ

27 Kasım | 23.00 | Breidablik-Samsunspor

11 Aralık | 20.45 | Samsunspor-AEK

18 Aralık | 23.00 | Mainz-Samsunspor

Samsunspor Breidablik deplasmanında | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR'DA UZUN VADELİ HEDEF NEDİR?
Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak istediklerini söylemişti.
#Spor
#UEFA Konferans Ligi
#Avrupa Kupaları
#samsunspor
#Maç Özeti
#Breidablik
#Spor
