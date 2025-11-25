Kastamonu'da balık tutanlar ceset buldu! Kimliği belli oldu

Daday ilçesinde bulunan Germeçtepe Barajı'na balık tutmak için gelen balıkçıların oltasına ceset takıldı. Balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbarla birlikte olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından AFAD ekiplerince, Germeçtepe Barajından ceset çıkarıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Barajdan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yapılan kimlik tespitinde cesedin, 44 yaşındaki İsmail Bostancı’ya ait olduğu belirlendi. Bostancı’nın kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belirlenecek.