3. Sayfa
Editor
 Selahattin Demirel

Kastamonu'da balık tutanlar ceset buldu! Kimliği belli oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde baraj gölünde balıkçılar erkek cesedi buldu. Çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken kimliği de belirlendi.

Kastamonu'da balık tutanlar ceset buldu! Kimliği belli oldu
IHA
25.11.2025
25.11.2025
Daday ilçesinde bulunan Germeçtepe Barajı'na için gelen balıkçıların oltasına takıldı. Balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Kastamonu'da balık tutanlar ceset buldu! Kimliği belli oldu

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbarla birlikte olay yerine sağlık, jandarma ve ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından AFAD ekiplerince, Germeçtepe Barajından ceset çıkarıldı.

Kastamonu'da balık tutanlar ceset buldu! Kimliği belli oldu

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Barajdan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da balık tutanlar ceset buldu! Kimliği belli oldu

Yapılan kimlik tespitinde cesedin, 44 yaşındaki İsmail Bostancı’ya ait olduğu belirlendi. Bostancı’nın kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

ETİKETLER
#afad
#ceset
#balık tutmak
#Germeçtepe Barajı
#Daday
#Olay Yeri Inceleme
#3. Sayfa
