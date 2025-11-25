Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede: Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: Şanlıurfa Adliyesi'nin Haliliye ilçesindeki Paşabahçe yerleşkesinde patlama meydana geldi. 1 adliye personelinin yaralandığı patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 16:13

'nın ilçesinde bulunan binasında bir meydana geldi. sarsıldı. Adliye yerleşkesinin emanet bölümünde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 adliye personeli yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede: Olay yerinden ilk görüntüler geldi

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın nedenini tespit etmek için detaylı çalışmalara başladı. Patlamada yaralanan bir adliye personeline olay yerine ulaşan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede: Olay yerinden ilk görüntüler geldi

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen paylamaya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabıt katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ADLİYE BİNASI BOŞALTILDI

TGRT Haber'e bağlanan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak patlamaya ilişkin detayları paylaştı. Binanın boşaltıldığını aktaran Vali Şıldak, patlamanın nedeni hakkında detaylı araştırmanın sürdüğünü söyledi. Şıldak patlamada 1 adliye personelinin yaralandığını bildirdi.

#patlama
#şanlıurfa
#haliliye
#adliye
#yaralılar
#Yaşam
