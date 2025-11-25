Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede: Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Adliye binasında bir patlama meydana geldi. sarsıldı. Adliye yerleşkesinin emanet bölümünde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 adliye personeli yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın nedenini tespit etmek için detaylı çalışmalara başladı. Patlamada yaralanan bir adliye personeline olay yerine ulaşan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen paylamaya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabıt katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ADLİYE BİNASI BOŞALTILDI

TGRT Haber'e bağlanan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak patlamaya ilişkin detayları paylaştı. Binanın boşaltıldığını aktaran Vali Şıldak, patlamanın nedeni hakkında detaylı araştırmanın sürdüğünü söyledi. Şıldak patlamada 1 adliye personelinin yaralandığını bildirdi.

