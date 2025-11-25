Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Altın ve para dolu poşeti elleriyle teslim ettiler! Taksiyle gelen dolandırıcılar, otobüste yakalandı

Afyonkarahisar'da bir aileyi yaklaşık 2 milyon TL dolandıran 2 şahıs, ekipleri sıkı takibi sonucu yolcu otobüsünde yakalandılar. Para ve ziynet eşyalar aileye teslim edilirken şahıslar tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın ve para dolu poşeti elleriyle teslim ettiler! Taksiyle gelen dolandırıcılar, otobüste yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 15:25

'in ilçesinde meydana gelen olayda; F.T. isimli kadını telefonda arayan şahıslar kocasının uyuşturucu ticareti suçuna karıştığını söyleyerek evde arama yapacaklarını söyledi. Evde bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını isteyen şahıslar daha sonra F.T.'ye bu altın ve paraları bir poşete koyarak belirttikleri parkın önüne getirmelerini söyledi.

Altın ve para dolu poşeti elleriyle teslim ettiler! Taksiyle gelen dolandırıcılar, otobüste yakalandı

ALTIN VE PARALARI POŞETE KOYUP KENDİ ELLERİYLE VERDİLER

Bunun üzerine F.T., dolandırıcıların dediğini yaparak 2 milyon TL değerindeki parayla birlikte altınları poşete koyup ilçe merkezindeki bir parka götürerek kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara teslim etti. Sonrasında ise dolandırıldığını fark eden kadın emniyete giderek durumu bildirdi.

Altın ve para dolu poşeti elleriyle teslim ettiler! Taksiyle gelen dolandırıcılar, otobüste yakalandı

YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri önce şahısların ilçeye geldikleri ticari taksi ve plakasını tespit etti. Ekipler daha sonra şüphelilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerine ulaştı. Şüphelilerin Ş.G. ve A.T., olduğunu belirleyen ekipler ardından şahısların Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarından İstanbul otobüsüne binerek kentten ayrıldığını tespit etti. Bolvadin İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler takibi bırakmayarak şahısların bindikleri yolcu otobüsünü Bilecik girişinde durdurdu. Polis ekipleri S.G. ve A.T.'yi dolandırdıkları para ve altınla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yanında ele geçirilen altın ve para daha sonra mağdur F.T.'ye teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, ameliyatla çıkarılanlar şaşırttı! Tam 15 kilo 800 gram
Kara delik vücuda girince bakın ne oluyor! Yutup yok eder sanılıyordu
ETİKETLER
#izmir
#dolandırıcılık
#emniyet
#yolcu otobüsü
#bolvadin
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.