Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kara delik vücuda girince bakın ne oluyor! Yutup yok eder sanılıyordu

Bilim dünyası ilginç bir sorunun peşine düştü: Mikroskobik bir kara delik vücudunuzdan geçerse ne olur? İşte cevabı!

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 14:54

ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden fizikçi Robert Scherrer, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir senaryoyu mercek altına aldı. Araştırma sonuçları, mikroskobik bir kara deliğin insan vücuduna çarpması durumunda beklenen hasarın sanılandan çok daha az olabileceğini ortaya koyuyor.

İÇİNİZDEN KARA DELİK GEÇERSE KORKMAYIN

Science Alert'in haberine göre, insan vücudunun içinden mikroskobik bir geçseydi sonuç ne olurdu sorusu, uzun süredir merak uyandırıyordu. Nihayet bahsi geçen ilginç senaryoya dair bilimsel yanıtlar ortaya çıktı.

Beklentilerin aksine, belirli bir kütlenin altındaki kara deliklerin bırakacağı hasar oldukça sınırlı kalıyor. En büyük tehlike ise kara deliğin kendisinden çok, arkasında bıraktığı şok dalgasından kaynaklanıyor.

Kara delik vücuda girince bakın ne oluyor! Yutup yok eder sanılıyordu

KURŞUN YARASI KADAR HASAR VERİYOR

Robert Scherrer tarafından yapılan yeni analize göre, 100 milyar tonluk bir kara delik bile insan vücudunda 22 kalibrelik bir mermiden daha az tahribata yol açıyor.

Söz konusu cismin etten geçerken balistik bir şok dalgası yaşandığı ve asıl hasarın ilgili dalga nedeniyle oluştuğu belirtiliyor. Fizikçi, 1970’lerde okuduğu ve bir karakterin kara delik çarpması sonucu öldüğü öyküsünden esinlenerek bu hesaplamaları yapmaya karar verdiğini ifade ediyor.

