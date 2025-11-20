Avrupa Komisyonu'ndan teknoloji devlerine jest: Yapay Zeka Yasası erteleniyor

Avrupa Komisyonu, kıta genelinde bürokrasiyi azaltmak ve Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırmak hedefiyle, bir dizi teknoloji düzenlemesini sadeleştirme ve kolaylaştırma teklifinde bulundu. Düzenleme paketi, "Dijital Omnibus" olarak adlandırılıyor.

Komisyon yetkilileri, attıkları adımı savunarak, sadeleştirmenin bir kuralsızlaştırma olmadığını, düzenleyici çerçeveye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirtti. Komisyon, daha önce de iş dünyası ve ABD hükümetinden gelen tepkiler üzerine bazı çevre yasalarını esnetmek zorunda kalmıştı. Ancak AB, yeni teknoloji kurallarının sağlamlığını koruyacağını vurguluyor.

YAPAY ZEKA YASASI'NDA GERİ ADIM: KRİTİK ALANLAR ERTELENİYOR

Hazırlanan teklif, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Yapay Zeka Yasası'nın (AI Act) bazı hükümlerini erteleme planını içeriyor. Yüksek riskli kabul edilen bazı alanlarda yapay zeka kullanımına yönelik daha sıkı kuralların yürürlüğe giriş tarihi, Ağustos 2026'dan Aralık 2027'ye çekiliyor.

Erteleme, özellikle yapay zekanın biyometrik kimlik tespiti, yol trafiği uygulamaları, kamu hizmetleri, iş başvuruları, sınavlar, sağlık hizmetleri, kredi yeterliliği ve kolluk kuvvetleri gibi kritik alanlardaki kullanımlarını kapsıyor. Ek olarak, sıkça eleştirilen pop-up "çerez (cookie)" izinlerinin alınma sürecinin de sadeleştirilmesi planlanıyor.

GDPR ESNİYOR: VERİLER AI EĞİTİMİ İÇİN KULLANILABİLİR

Dijital Omnibus paketi, Yapay Zeka Yasası'nın yanı sıra, gizlilik yasası Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) , e-Gizlilik Direktifi ve Veri Yasası gibi diğer önemli düzenlemeleri de kapsıyor.

Teklif edilen değişiklikler, özellikle GDPR'ı ilgilendiriyor. Eğer teklif onaylanırsa, Google (Alphabet), Meta ve OpenAI gibi teknoloji şirketlerinin, Avrupalıların kişisel verilerini kendi yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanmasına olanak tanınacak.

Söz konusu teklifler, nihai yasa haline gelmeden önce Avrupa ülkelerinin oylamalarından geçmek zorunda kalacak.