Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

X (Twitter), VPN kullananları artık açıkça ifşa edecek

X, trol hesaplarla mücadele için kullanıcı profillerinde hesabın hangi ülkeye dayandığı bilgisini gösterecek yeni bir düzenlemeyi duyurdu.VPN kullananların profillerinde artık bir uyarı etiketi görünecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 16:58

Sosyal medya platformu X, trol hesaplarla mücadele gerekçesiyle, kullanıcıların profilinde hangi ülkeye ait olduğunun gösterileceği yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, yapacağı yenilikle Sanal Özel Ağ () kullananları ise diğer kullanıcılara açıkça ifşa etme kararı aldı.

"HESABIN BAĞLI OLDUĞU ÜLKEYİ GÖSTERECEĞİZ

X Ürün Başkanı Mikita Bier, yaptığı açıklamayla kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi gösterme planlarını duyurdu. Bier, trol hesaplara karşı mücadele kapsamında, kullanıcıların profilinde hesabın hangi ülkede olduğu bilgisinin gösterileceğini belirtti.

VPN kullanan kişiler için profilinde görülecek değişiklik ise dikkat çekici oldu. X, Sanal Özel Ağ üzerinden platforma bağlananların ülkesinin veya bölgesinin "doğru olmayabileceğine" dair bir uyarı gösterecek. Bu hamle, savunucuları ve sivil toplum kuruluşları cephesinde sert eleştirilere neden oldu.

X (Twitter), VPN kullananları artık açıkça ifşa edecek

GİZLİLİK SAVUNUCULARINDAN SERT TEPKİ: "AKTİVİSTLER HEDEF OLACAK"

X'in bu özelliği bir VPN veya proxy hizmeti üzerinden bağlantı tespit etmesi durumunda profil sayfasında bir uyarı göstereceği ifade ediliyor. Ancak, uygulamanın Sanal Özel Ağ veya benzeri araçların kullanımını engellemeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Gizlilik savunucularından ve teknoloji şirketlerinden karara yönelik büyük tepki geldi.

NetBlocks Araştırma Direktörü Isik Mater, X'in bu adımıyla aktivist ve gazetecilerin ifşa edileceğini öne sürdü. Mater, insanların VPN'leri baskıcı ortamlarda güvende kalmak için kullandığını vurguladı.

Surfshark CTO'su Donatas Budvytis, birinin VPN kullandığını göstermenin çok az şey açığa çıkardığını, kullanıcıların bu araçları konum değiştirmeden sadece gizliliklerini artırmak için kullanabileceğini ifade etti. Budvytis, otoriter rejimlerde bir VPN'in sansürden kaçınmak için zorunlu olabileceğini ve VPN tespitinin insanları riske atabileceğini de sözlerine ekledi.

NordVPN CTO'su Marijus Briedis, uyarıyı "güvenlikten çok sinyal verme" odaklı olarak değerlendirdi. Briedis, görünür bir işaretin gazetecileri, aktivistleri veya riskli ülkelerdeki kullanıcıları "şüpheli" olarak damgalamayı kolaylaştırabileceğini belirtti.

X (Twitter), VPN kullananları artık açıkça ifşa edecek

UYGULAMA MAĞAZASI KONUMUNDAN MI TÜRETİLECEK?

Piyasanın en popüler ve iyi ücretsiz VPN'lerinden birinin sağlayıcısı olan Proton'un Genel Müdürü David Peterson ise özelliğin nasıl uygulanacağına dair hâlâ kesin bir tablo olmadığını dile getirdi.

Peterson, kullanıcıların konumlarının, fiziksel konumları veya VPN tarafından sahtelenen IP adresi yerine uygulama mağazası bölgelerinden türetilebileceğine işaret etti. Ancak bu senaryonun bile risksiz olmadığı belirtiliyor.

X'teki özel gezinmenin sonunun gelip gelmeyeceği, uygulamanın yeni özelliği nasıl dağıtacağına bağlı olacak. Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için X'ten açıklama bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaray ve metro hatlarında yeni dönem! Yandex Maps yönlendirme özelliğini devreye aldı
ETİKETLER
#gizlilik
#vpn
#X Æ A-12
#Trol Hesapları
#Profil Bilgileri
#Sanal Özel Ağ
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.