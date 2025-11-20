X (Twitter), VPN kullananları artık açıkça ifşa edecek

Sosyal medya platformu X, trol hesaplarla mücadele gerekçesiyle, kullanıcıların profilinde hangi ülkeye ait olduğunun gösterileceği yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, yapacağı yenilikle Sanal Özel Ağ (VPN) kullananları ise diğer kullanıcılara açıkça ifşa etme kararı aldı.

"HESABIN BAĞLI OLDUĞU ÜLKEYİ GÖSTERECEĞİZ

X Ürün Başkanı Mikita Bier, yaptığı açıklamayla kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi gösterme planlarını duyurdu. Bier, trol hesaplara karşı mücadele kapsamında, kullanıcıların profilinde hesabın hangi ülkede olduğu bilgisinin gösterileceğini belirtti.

VPN kullanan kişiler için profilinde görülecek değişiklik ise dikkat çekici oldu. X, Sanal Özel Ağ üzerinden platforma bağlananların ülkesinin veya bölgesinin "doğru olmayabileceğine" dair bir uyarı gösterecek. Bu hamle, gizlilik savunucuları ve sivil toplum kuruluşları cephesinde sert eleştirilere neden oldu.

GİZLİLİK SAVUNUCULARINDAN SERT TEPKİ: "AKTİVİSTLER HEDEF OLACAK"

X'in bu özelliği bir VPN veya proxy hizmeti üzerinden bağlantı tespit etmesi durumunda profil sayfasında bir uyarı göstereceği ifade ediliyor. Ancak, uygulamanın Sanal Özel Ağ veya benzeri araçların kullanımını engellemeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Gizlilik savunucularından ve teknoloji şirketlerinden karara yönelik büyük tepki geldi.

NetBlocks Araştırma Direktörü Isik Mater, X'in bu adımıyla aktivist ve gazetecilerin ifşa edileceğini öne sürdü. Mater, insanların VPN'leri baskıcı ortamlarda güvende kalmak için kullandığını vurguladı.

Surfshark CTO'su Donatas Budvytis, birinin VPN kullandığını göstermenin çok az şey açığa çıkardığını, kullanıcıların bu araçları konum değiştirmeden sadece gizliliklerini artırmak için kullanabileceğini ifade etti. Budvytis, otoriter rejimlerde bir VPN'in sansürden kaçınmak için zorunlu olabileceğini ve VPN tespitinin insanları riske atabileceğini de sözlerine ekledi.

NordVPN CTO'su Marijus Briedis, uyarıyı "güvenlikten çok sinyal verme" odaklı olarak değerlendirdi. Briedis, görünür bir işaretin gazetecileri, aktivistleri veya riskli ülkelerdeki kullanıcıları "şüpheli" olarak damgalamayı kolaylaştırabileceğini belirtti.

UYGULAMA MAĞAZASI KONUMUNDAN MI TÜRETİLECEK?

Piyasanın en popüler ve iyi ücretsiz VPN'lerinden birinin sağlayıcısı olan Proton'un Genel Müdürü David Peterson ise özelliğin nasıl uygulanacağına dair hâlâ kesin bir tablo olmadığını dile getirdi.

Peterson, kullanıcıların konumlarının, fiziksel konumları veya VPN tarafından sahtelenen IP adresi yerine uygulama mağazası bölgelerinden türetilebileceğine işaret etti. Ancak bu senaryonun bile risksiz olmadığı belirtiliyor.

X'teki özel gezinmenin sonunun gelip gelmeyeceği, uygulamanın yeni özelliği nasıl dağıtacağına bağlı olacak. Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için X'ten açıklama bekleniyor.