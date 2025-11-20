Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Teknoloji
Marmaray ve metro hatlarında yeni dönem! Yandex Maps yönlendirme özelliğini devreye aldı

İstanbul'daki metro ve Marmaray kullanıcıları için Yandex Maps çok faydalı bir yenilik gerçekleştirdi. Şirket, yolcuların en hızlı çıkışı yapabilmesi ve aktarma noktalarında en uygun vagonu seçebilmesi için yeni yönlendirme özelliğini devreye aldı.

Yandex Maps, 'daki ve Marmaray hatlarında yolculara en hızlı çıkışa ve kolay aktarma noktasına göre doğru vagonu seçme imkanı sunan yeni yönlendirme özelliğini kullanıma açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Android ve iOS işletim sistemlerindeki Yandex Maps uygulamasında kullanıma sunulan özellikle, güzergahları üzerinde yolculuk planlayan kullanıcılar, binecekleri metro veya vagonunu varış noktasına göre seçebiliyor. Bu bilgilere, toplu taşıma rota detaylarında doğrudan ulaşılabiliyor.

Marmaray ve metro hatlarında yeni dönem! Yandex Maps yönlendirme özelliğini devreye aldı

KULLANICILARIN HATLAR ARASI GEÇİŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Uygulama, özellikle aktarma noktalarının yoğun olduğu Yenikapı gibi istasyonlarda, kullanıcıların bir hattan diğerine geçişini kolaylaştıracak şekilde en uygun vagon bilgilerini rota detaylarında sunuyor.

Yandex Maps, aktarma yapılabilen tüm güzergahlarda yolcuların şehrin sokaklarına daha hızlı çıkmasına olanak sağlamasının yanı sıra bir hattan diğerine sorunsuz bir aktarma yapabilmelerini için en uygun vagonu öneriyor.

Bu sayede kullanıcılar, yolculuklarının tamamını daha verimli bir şekilde planlayıp, kalabalık istasyonlarda daha az yürürken, özellikle yoğun saatlerde bu özellik büyük bir avantaj sağlıyor.

Marmaray ve metro hatlarında yeni dönem! Yandex Maps yönlendirme özelliğini devreye aldı

Yandex Maps, şehir içi seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla, belirli rotalar için özel öneriler de geliştiriyor. Örneğin, şehir merkezinden havalimanına yapılacak bir yolculukta, uygulama en hızlı ve pratik güzergah için vagon tercihi sunuyor.

Yeni özellik, Android ve iOS'taki Yandex Maps uygulamasında kullanılabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için uygulamalarını en son sürüme güncellemeleri gerekiyor. Yandex Maps'in sunduğu yeni özellik, gelecek dönemde İstanbul dışındaki şehirlerde de kullanıma sunulacak.

