Telefonlara zam olarak yansıyacak bir gelişme daha

Kasım 20, 2025 15:43
cep telefonu

Nvidia’nın yapay zekâ sunucularında klasik DDR5 yerine akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR bellek tipine yönelmesi, teknoloji sektöründe adeta taşları yerinden oynattı. Counterpoint Research'ün yeni raporu, bu tercihin küresel bellek pazarını ciddi şekilde etkileyebileceğini söylüyor. Hatta 2026 sonunda sunucu belleği fiyatlarının iki katına çıkabileceği ifade ediliyor.

Açıkçası son aylarda üreticilerin odağının yüksek performanslı AI belleklerine kayması, zaten eski nesil çiplere erişimi zorlaştırmıştı. Ancak Counterpoint’e göre asıl fırtına şimdi yaklaşıyor.

LPDDR’DA TALEP PATLAMASI KAPIDA

Nvidia’nın bu kararı, düşük güç tüketimiyle telefon ve tabletlerde kullanılan LPDDR bellekleri bir anda yapay zekâ sunucularının merkezine taşıyor. İşin kritik kısmı ise şu:

Bir AI sunucusu, tek bir akıllı telefondan katbekat fazla bellek yongasına ihtiyaç duyuyor. Yani talep öyle hızlı artabilir ki mevcut üretim kapasitesi bunu kaldırmayabilir.

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi devler zaten yüksek bant genişlikli HBM üretimine ağırlık vermişken, LPDDR’a ek yük binmesi üretim hatlarının yeniden dağıtılmasını zorunlu kılabilir.

“NVİDİA, DEV BİR TELEFON ÜRETİCİSİ KADAR TALEP OLUŞTURUYOR”

Counterpoint’in ifadesiyle Nvidia artık “dev bir akıllı telefon üreticisi kadar” LPDDR talep eden bir müşteri konumunda. Bu da tedarik zincirine normalde görülmeyen bir baskı yaratıyor.

Rapora göre 2026’nın ikinci çeyreğine kadar genel bellek fiyatlarında da yüzde 50’ye varan bir artış söz konusu olabilir. Kıtlık büyürse, bu zamların akıllı telefonlara da yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Gerçekten tuhaf bir tablo oluşmuş durumda: PC ve sunucular için kullanılan DDR5’in gigabit fiyatı 1,50 dolar, düşük segment telefonların DDR4’ü 2,10 doların üstünde, hatta gelişmiş HBM3e bile 1,70 dolar civarında.

Yani en “ileri” bellek tiplerinden biri olan HBM3e, bugün düşük segment telefon belleğinden bile daha ucuz hale gelmiş durumda.

SADECE TELEFONLAR DEĞİL, EKRAN KARTLARI DA ETKİLENEBİLİR

Bellek tarafındaki sıkıntılar büyüdükçe, Nvidia ve AMD gibi GPU devlerinin bazı orta ve üst segment ekran kartlarının üretimini kısmayı değerlendirdiği yönünde haberler de artıyor. PowerColor’ın 2026 için yaptığı “fiyatlar daha da yükselebilir” uyarısı da tabloyu doğrular nitelikte.

