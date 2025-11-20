Telefonlara zam olarak yansıyacak bir gelişme daha

LPDDR’DA TALEP PATLAMASI KAPIDA

Nvidia’nın bu kararı, düşük güç tüketimiyle telefon ve tabletlerde kullanılan LPDDR bellekleri bir anda yapay zekâ sunucularının merkezine taşıyor. İşin kritik kısmı ise şu:

Bir AI sunucusu, tek bir akıllı telefondan katbekat fazla bellek yongasına ihtiyaç duyuyor. Yani talep öyle hızlı artabilir ki mevcut üretim kapasitesi bunu kaldırmayabilir.

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi devler zaten yüksek bant genişlikli HBM üretimine ağırlık vermişken, LPDDR’a ek yük binmesi üretim hatlarının yeniden dağıtılmasını zorunlu kılabilir.