Spor
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir? FB Süper Lig maçı canlı olarak yayınlanıyor

Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe il Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça dakikalar kala Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir araştırıldı. İşte Fb maçının canlı yayın bilgileri.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir? FB Süper Lig maçı canlı olarak yayınlanıyor
Haber Merkezi
20.12.2025
20.12.2025
Trendyol 'de bugün oynanacak - maçının Video Yardımcı Hakemi () Ferhan Kestanlıoğlu oldu. Heyecanla beklenen müsabaka canlı nereden izlenir merak edilirken yayıncı bilgileri paylaşıldı.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig'de bugünün maç programına göre oynanacak olan karşılaşmanın yayın bilgileri duyuruldu. Sarı lacivertli ekibin maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir? FB Süper Lig maçı canlı olarak yayınlanıyor

FB EYÜPSOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR?

Bugün 17.00'de başlayacak olan müsabakanın şifresiz yayını bulunmuyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler beIN Sports ekranlarında canlı olarak maçı takip edebilecek.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir? FB Süper Lig maçı canlı olarak yayınlanıyor

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir? FB Süper Lig maçı canlı olarak yayınlanıyor

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları nedeniyle forma giyemezken, Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Archie Brown'un tedavisi devam ediyor. Mert Hakan Yandaş tutuklu olduğu için forma giymezken, Çağlar Söyüncü'nün durumu henüz belli olmadı.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir? FB Süper Lig maçı canlı olarak yayınlanıyor

FENERBAHÇE EYÜPSPOR İLK 11'İ

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam ve Umut.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Duran.

