Yılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Türkiye’den 3 isim listeye girdi: Ronaldo’dan hemen sonra Türk futbolcu geliyor

2025 yılının en iyi 100 futbolcusu İngiliz The Guardian gazetesi tarafından açıklandı. Liste hazırlanırken, eski futbolcular, spor yazarları ve teknik adamlardan oluşan 219 kişilik jüri oy kullandı. Listede futbol efsanesi haline gelen Messi 34. Sırada yer alırken bir diğer ünlü isim Ronaldo ise 51. sıraya yerleşti. Ronaldo’nun hemen ardındaki sıraya ise bir Türk futbolcu konumlandı…