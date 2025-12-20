Menü Kapat
Yılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Türkiye’den 3 isim listeye girdi: Ronaldo’dan hemen sonra Türk futbolcu geliyor

Aralık 20, 2025 15:38
1
Yılın en iyi 100 futbolcusu

2025 yılının en iyi 100 futbolcusu İngiliz The Guardian gazetesi tarafından açıklandı. Liste hazırlanırken, eski futbolcular, spor yazarları ve teknik adamlardan oluşan 219 kişilik jüri oy kullandı. Listede futbol efsanesi haline gelen Messi 34. Sırada yer alırken bir diğer ünlü isim Ronaldo ise 51. sıraya yerleşti. Ronaldo’nun hemen ardındaki sıraya ise bir Türk futbolcu konumlandı…

2
Yılın en iyi 100 futbolcusu

Yılın en iyi 100 futbolcusunun yer aldığı listede 3 Türk sporcu da yer alarak milli gurur yaşattı. Listenin ilk sırasında Ballon d’OR kazanan bir futbolcu yer alırken, ikinci sıraya henüz 18 yaşında bir oyuncu yerleşti. İşte futbol profesyonellerinin verdiği oylarla 2025’in en iyi futbolcuları listesine dair ayrıntılar…

3
Yılın en iyi 100 futbolcusu

2025 YILININ EN İYİ FUTBOLCULARI

1 NUMARA OUSMANE DEMBÉLÉ

4
Yılın en iyi 100 futbolcusu

2 NUMARA LAMİNE YAMAL

5
Yılın en iyi 100 futbolcusu

3 NUMARA VİTİNHA

6
Yılın en iyi 100 futbolcusu

4 NUMARA KYLİAN MBAPPE

7
Yılın en iyi 100 futbolcusu

5 NUMARA HARRY KANE

8
Yılın en iyi 100 futbolcusu

6 NUMARA ERLİNG HAALAND

9
Yılın en iyi 100 futbolcusu

7 NUMARA ACHRAF HAKİMİ

10
Yılın en iyi 100 futbolcusu

8 NUMARA RAPHİNHA

11
Yılın en iyi 100 futbolcusu

9 NUMARA MOHAMED SALAH

12
Yılın en iyi 100 futbolcusu

10 NUMARA PEDRİ

13
Yılın en iyi 100 futbolcusu

LİONEL MESSİ 34. SIRADA

14
Yılın en iyi 100 futbolcusu

RONALDO 51. SIRADA

15
Yılın en iyi 100 futbolcusu

HAKAN ÇALHANOĞLU 52. SIRADA

16
Yılın en iyi 100 futbolcusu

ARDA GÜLER 71. SIRADA

17
Yılın en iyi 100 futbolcusu

KENAN YILDIZ 89. SIRADA

