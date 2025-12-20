Yılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Türkiye’den 3 isim listeye girdi: Ronaldo’dan hemen sonra Türk futbolcu geliyor

Kategoriler
2025 yılının en iyi 100 futbolcusu İngiliz The Guardian gazetesi tarafından açıklandı. Liste hazırlanırken, eski futbolcular, spor yazarları ve teknik adamlardan oluşan 219 kişilik jüri oy kullandı. Listede futbol efsanesi haline gelen Messi 34. Sırada yer alırken bir diğer ünlü isim Ronaldo ise 51. sıraya yerleşti. Ronaldo’nun hemen ardındaki sıraya ise bir Türk futbolcu konumlandı…
Yılın en iyi 100 futbolcusunun yer aldığı listede 3 Türk sporcu da yer alarak milli gurur yaşattı. Listenin ilk sırasında Ballon d’OR kazanan bir futbolcu yer alırken, ikinci sıraya henüz 18 yaşında bir oyuncu yerleşti. İşte futbol profesyonellerinin verdiği oylarla 2025’in en iyi futbolcuları listesine dair ayrıntılar…
2025 YILININ EN İYİ FUTBOLCULARI
1 NUMARA OUSMANE DEMBÉLÉ
2 NUMARA LAMİNE YAMAL
3 NUMARA VİTİNHA
4 NUMARA KYLİAN MBAPPE
5 NUMARA HARRY KANE
6 NUMARA ERLİNG HAALAND
7 NUMARA ACHRAF HAKİMİ
8 NUMARA RAPHİNHA
9 NUMARA MOHAMED SALAH
10 NUMARA PEDRİ
LİONEL MESSİ 34. SIRADA
RONALDO 51. SIRADA
HAKAN ÇALHANOĞLU 52. SIRADA
ARDA GÜLER 71. SIRADA
KENAN YILDIZ 89. SIRADA