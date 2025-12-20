Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Cezalı ve sakat oyuncular belli oldu

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Bu akşam ise Beşiktaş ile Rizespor maçı kazanmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇ KADROSU

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı amaçlıyor.

Bu akşam oynanacak olan maçta Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu eksik. Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder bu akşam forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

CENGİZ ÜNDER RİZESPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan müsabakada Ünder, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş takımı bu akşam 5 eksik ile sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Karşılaşmanın ilk 11'i henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe.