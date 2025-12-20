Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Cezalı ve sakat oyuncular belli oldu

Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'i taraftarın gündeminde. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan müsabakanın muhtemel ilk 11'i duyuruldu.

Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Cezalı ve sakat oyuncular belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
15:33
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
15:33

'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan , haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Bu akşam ise Beşiktaş ile maçı kazanmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇ KADROSU

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı amaçlıyor.

Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Cezalı ve sakat oyuncular belli oldu

Bu akşam oynanacak olan maçta Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu eksik. Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder bu akşam forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Cezalı ve sakat oyuncular belli oldu

CENGİZ ÜNDER RİZESPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan müsabakada Ünder, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş takımı bu akşam 5 eksik ile sahaya çıkacak.

Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Cezalı ve sakat oyuncular belli oldu

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Karşılaşmanın ilk 11'i henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#rizespor
#cengiz under
#mac
#Maç Kadrosu
#Mustafa Erhan Hekimoğlu
#Spor
