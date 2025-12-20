Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

SpaceX’in Starlink uydusu yörüngeden çıktı: Dünya’ya düşüyor

SpaceX’e ait bir Starlink uydusu, 17 Aralık’ta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle yörüngeden çıkarak Dünya’ya doğru düşüşe geçti. NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri tarafından izlenen aracın, Uluslararası Uzay İstasyonu için herhangi bir tehlike arz etmediği açıklandı.

20.12.2025
20.12.2025
Düşük Dünya yörüngesinde görev yapan geniş bant internet uydularından biri olan Starlink, 17 Aralık Çarşamba günü yaşanan teknik bir arıza sonucu rotasını kaybetti. SpaceX tarafından paylaşılan bilgilere göre, uzay aracı kontrolden çıkarak atmosfere doğru hızla alçalmaya başladı.

STARLINK UYDU İLE İLETİŞİM KURAMIYOR

Yaklaşık 418 kilometre yükseklikte bulunan uydu ile iletişim, yaşanan aksaklık neticesinde tamamen kesildi. Şirket yetkilileri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamada tahrik tankında sızıntı meydana geldiğini bildirdi. Açıklama, uydunun itici tankının patlamış olabileceğini düşündürüyor.

Fiziksel hasar sebebiyle ana gövdeden ayrılan bazı küçük parçaların takibi için NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri ile ortaklaşa hareket edildiği kaydedildi.

SpaceX’in Starlink uydusu yörüngeden çıktı: Dünya’ya düşüyor

UZAYDAKİ ASTRONOTLAR İÇİN RİSK TAŞIYOR MU?

Öte tarafta, kontrolden çıkan uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) veya orada görevli astronotlar için bir risk taşımadığı vurgulandı. Starlink temsilcileri, aracın güncel rotasının ISS'nin altında kaldığını ve birkaç hafta içerisinde tamamen yok olacağını ifade etti.

Dünyanın en büyük uydu ağını yöneten SpaceX, halihazırda yörüngedeki aktif uzay araçlarının yaklaşık yüzde 65'ine denk gelen 9 bin 300 uyduluk bir kapasiteye sahip. Uzay güvenliğine olan bağlılığını yineleyen teknoloji devi, benzer durumların tekrarlanmaması adına mühendislerin olayın sebebini araştırdığını ve filodaki diğer araçlara yeni koruma yazılımları gönderildiğini duyurdu.

#Teknoloji
