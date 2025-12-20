Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kalorifer peteklerinin önüne mobilya koyanlar dikkat: Doğalgaz faturasını doğrudan etkiliyor

Kış aylarında doğalgaz faturasını düşürmek ve radyatör ömrünü uzatmak için mobilya düzeninden vana kullanımına kadar dikkat edilmesi gereken kritik detaylar bulunuyor. İşte dikkat etmeniz gereken temel unsurlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 11:57

Kış aylarında dışarıdaki dondurucu soğuk evlerin içine sızmaya başladığında, en büyük koruyucumuz haline geliyor. Ancak pek çok kullanıcı, cihazlar arıza verene veya aşırı yükselene kadar radyatörlere gereken önemi göstermiyor.

Sızıntı yapan borular, sistemde hapsolan hava veya pas kaynaklı tıkanıklıklar ısınma performansını düşürürken; kullanıcıların yaptığı bazı yöntem hataları da cüzdanları doğrudan etkiliyor. Yanlış alışkanlıklar ise hem doğalgaz faturasının yükselmesine yol açıyor hem de tesisatta kalıcı hasarlara ve güvenlik risklerine zemin hazırlıyor.

SlashGear sitesi, yüksel doğalgaz faturalarından ve olası bir güvenlik riskinden kaçınmak için kullanıcıların dikkat etmeleri gereken kriterleri sıraladı.

Kalorifer peteklerinin önüne mobilya koyanlar dikkat: Doğalgaz faturasını doğrudan etkiliyor

1) MOBİLYALAR ISI AKIŞINA ENGEL OLUR

Radyatörlerin tam verimle çalışabilmesi adına çevresinde kesintisiz bir hava akışına ihtiyaç duyuluyor. Ancak kullanıcılar estetik kaygılarla veya yer darlığı sebebiyle peteğin önünü perdeler ya da büyük mobilyalarla kapatma yoluna gidiyor.

Bu durum, sıcaklığın oda içerisine yayılmasını engelleyerek sistemin çok daha fazla efor sarf etmesine neden oluyor. Odalar dengesiz ısınıyor ve radyatörler erken yıpranma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, hava sirkülasyonunun sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için radyatör çevresinde en az 15 santimetrelik bir boşluk bırakılmasını tavsiye ediyor.

Kalorifer peteklerinin önüne mobilya koyanlar dikkat: Doğalgaz faturasını doğrudan etkiliyor

2) TERMOSTATİK VANALARDA YANILTICI ISI KAYNAKLARI

Isı çıkışını oda sıcaklığına göre düzenleyen termostatik radyatör vanalarının (TRV) yakınına sıcaklık yayan cihazlar yerleştirmek, tesisatın çalışma prensibini bozuyor. Vana, yakındaki sıcak nesne nedeniyle odayı olduğundan daha sıcak algılıyor ve ısıtmayı vaktinden önce sonlandırıyor.

Tam tersi durumlarda ise sistem gereksiz yere uzun süre çalışabiliyor. Diğer taraftan, hava soğuduğunda termostatı aniden en yüksek seviyeye getirmek de yaygın bir yanlış olarak öne çıkıyor. Bu işlem oda sıcaklığını daha hızlı artırmadığı gibi, vanalar ve contalar üzerinde aşırı baskı oluşturarak tesisatın ömrünü kısaltıyor.

Kalorifer peteklerinin önüne mobilya koyanlar dikkat: Doğalgaz faturasını doğrudan etkiliyor

3) DÜZENLİ BAKIM VE HAVA ALMA İŞLEMİ ŞART

Radyatör yüzeylerinde ve menfezlerinde biriken tozlar, zamanla ısı yayılımını zorlaştıran bir bariyer oluşturuyor. Temizlik süreçlerinin aksatılması, yapacağınız en büyük hatalardan biri. Ayrıca sistem açıldığında üst kısımlarda biriken hava, sıcak suyun dolaşımını engelleyerek radyatörün bazı bölgelerinin soğuk kalmasına sebebiyet veriyor.

Faturaların yükselmesini engellemek ve konforu korumak için radyatör havasının düzenli olarak alınması ve periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araç sürücülerine e-Devlet'te yeni kolaylık: "Şarj İstasyonları" hizmeti devrede
ETİKETLER
#doğalgaz
#faturalar
#Radyatör
#Isıtma
#Tesisat
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.