Kalorifer peteklerinin önüne mobilya koyanlar dikkat: Doğalgaz faturasını doğrudan etkiliyor

Kış aylarında dışarıdaki dondurucu soğuk evlerin içine sızmaya başladığında, doğalgaz en büyük koruyucumuz haline geliyor. Ancak pek çok kullanıcı, cihazlar arıza verene veya faturalar aşırı yükselene kadar radyatörlere gereken önemi göstermiyor.

Sızıntı yapan borular, sistemde hapsolan hava veya pas kaynaklı tıkanıklıklar ısınma performansını düşürürken; kullanıcıların yaptığı bazı yöntem hataları da cüzdanları doğrudan etkiliyor. Yanlış alışkanlıklar ise hem doğalgaz faturasının yükselmesine yol açıyor hem de tesisatta kalıcı hasarlara ve güvenlik risklerine zemin hazırlıyor.

SlashGear sitesi, yüksel doğalgaz faturalarından ve olası bir güvenlik riskinden kaçınmak için kullanıcıların dikkat etmeleri gereken kriterleri sıraladı.

1) MOBİLYALAR ISI AKIŞINA ENGEL OLUR

Radyatörlerin tam verimle çalışabilmesi adına çevresinde kesintisiz bir hava akışına ihtiyaç duyuluyor. Ancak kullanıcılar estetik kaygılarla veya yer darlığı sebebiyle peteğin önünü perdeler ya da büyük mobilyalarla kapatma yoluna gidiyor.

Bu durum, sıcaklığın oda içerisine yayılmasını engelleyerek sistemin çok daha fazla efor sarf etmesine neden oluyor. Odalar dengesiz ısınıyor ve radyatörler erken yıpranma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, hava sirkülasyonunun sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için radyatör çevresinde en az 15 santimetrelik bir boşluk bırakılmasını tavsiye ediyor.

2) TERMOSTATİK VANALARDA YANILTICI ISI KAYNAKLARI

Isı çıkışını oda sıcaklığına göre düzenleyen termostatik radyatör vanalarının (TRV) yakınına sıcaklık yayan cihazlar yerleştirmek, tesisatın çalışma prensibini bozuyor. Vana, yakındaki sıcak nesne nedeniyle odayı olduğundan daha sıcak algılıyor ve ısıtmayı vaktinden önce sonlandırıyor.

Tam tersi durumlarda ise sistem gereksiz yere uzun süre çalışabiliyor. Diğer taraftan, hava soğuduğunda termostatı aniden en yüksek seviyeye getirmek de yaygın bir yanlış olarak öne çıkıyor. Bu işlem oda sıcaklığını daha hızlı artırmadığı gibi, vanalar ve contalar üzerinde aşırı baskı oluşturarak tesisatın ömrünü kısaltıyor.

3) DÜZENLİ BAKIM VE HAVA ALMA İŞLEMİ ŞART

Radyatör yüzeylerinde ve menfezlerinde biriken tozlar, zamanla ısı yayılımını zorlaştıran bir bariyer oluşturuyor. Temizlik süreçlerinin aksatılması, yapacağınız en büyük hatalardan biri. Ayrıca sistem açıldığında üst kısımlarda biriken hava, sıcak suyun dolaşımını engelleyerek radyatörün bazı bölgelerinin soğuk kalmasına sebebiyet veriyor.

Faturaların yükselmesini engellemek ve konforu korumak için radyatör havasının düzenli olarak alınması ve periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.