Volkswagen Tiguan sahiplerine kötü haber: Binlerce araç acilen geri çağrıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, en çok satan SUV modellerinden biri olan Tiguan için kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma kararının ön yolcu hava yastığının açılmasını engelleyebilecek bir güvenlik kusuru nedeniyle alındığı belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) dosyalarında yer alan bilgilere göre, 25V854 numarasıyla kaydedilen geri çağırma işlemi, 2025 model 3.138 adet Tiguan crossover aracı kapsıyor. Şirket içi süreç kodunu 74HE olarak belirleyen Volkswagen, geri çağrılan araçların yüzde 100'ünde söz konusu hatanın bulunduğunu tahmin ediyor.

SADECE BELİRLİ TARİHLERDE ÜRETİLEN ARAÇLAR ETKİLENİYOR

Autoblog'a göre, yapılan incelemeler sonucunda, problemin yalnızca 24 Mart 2025 ile 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında üretilen modelleri kapsadığı ortaya çıktı. Üretim kayıtları üzerinden tespit edilen araçlar dışında kalan diğer Tiguan modellerinin ise sorundan etkilenmediği ifade edildi.

HATALI ARAÇLARIN ADRESİ MEKSİKA FABRİKASI

Güvenlik riski taşıyan ve geri çağırma listesine dahil edilen tüm araçların, Volkswagen'in Meksika'daki Puebla fabrikasında monte edildiği bilgisi paylaşıldı. Puebla tesisi, Tiguan modellerinin yanı sıra Jetta ve Taos gibi markanın diğer popüler modellerinin de üretim merkezi olarak biliniyor ve 2025'in ilk yarısında yaklaşık 160 bin aracın üretimini gerçekleştirdi.

Olası bir kaza durumunda yolcunun güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek arıza nedeniyle, belirtilen tarih aralığındaki araç sahiplerinin en kısa sürede gerekli kontrolleri yaptırması bekleniyor.

Öte yandan geri çağırma kararının yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye'de satılan modellerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.