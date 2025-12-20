Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen Tiguan sahiplerine kötü haber: Binlerce araç acilen geri çağrıldı

Volkswagen, ön yolcu hava yastığının açılmama riski nedeniyle ABD'de 3.138 adet 2025 model Tiguan aracını geri çağırdı. Üretim hatasının 24 Mart ile 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında üretilen araçlarda görüldüğü belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 10:55

Alman otomotiv devi , en çok satan SUV modellerinden biri olan Tiguan için kapsamlı bir süreci başlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma kararının ön yolcu hava yastığının açılmasını engelleyebilecek bir güvenlik kusuru nedeniyle alındığı belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) dosyalarında yer alan bilgilere göre, 25V854 numarasıyla kaydedilen geri çağırma işlemi, 2025 model 3.138 adet Tiguan crossover aracı kapsıyor. Şirket içi süreç kodunu 74HE olarak belirleyen Volkswagen, geri çağrılan araçların yüzde 100'ünde söz konusu hatanın bulunduğunu tahmin ediyor.

Volkswagen Tiguan sahiplerine kötü haber: Binlerce araç acilen geri çağrıldı

SADECE BELİRLİ TARİHLERDE ÜRETİLEN ARAÇLAR ETKİLENİYOR

Autoblog'a göre, yapılan incelemeler sonucunda, problemin yalnızca 24 Mart 2025 ile 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında üretilen modelleri kapsadığı ortaya çıktı. Üretim kayıtları üzerinden tespit edilen araçlar dışında kalan diğer Tiguan modellerinin ise sorundan etkilenmediği ifade edildi.

Volkswagen Tiguan sahiplerine kötü haber: Binlerce araç acilen geri çağrıldı

HATALI ARAÇLARIN ADRESİ MEKSİKA FABRİKASI

Güvenlik riski taşıyan ve geri çağırma listesine dahil edilen tüm araçların, Volkswagen'in Meksika'daki Puebla fabrikasında monte edildiği bilgisi paylaşıldı. Puebla tesisi, Tiguan modellerinin yanı sıra Jetta ve Taos gibi markanın diğer popüler modellerinin de üretim merkezi olarak biliniyor ve 2025'in ilk yarısında yaklaşık 160 bin aracın üretimini gerçekleştirdi.

Olası bir kaza durumunda yolcunun güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek arıza nedeniyle, belirtilen tarih aralığındaki araç sahiplerinin en kısa sürede gerekli kontrolleri yaptırması bekleniyor.

Öte yandan geri çağırma kararının yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye'de satılan modellerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teknoloji devi HP'den 'yapay zeka' kararı: Binlerce çalışan işten çıkarılacak
Facebook'ta bedava devri bitiyor: Abone olmayana paylaşım sınırı!
ETİKETLER
#geri çağırma
#volkswagen
#Hava Yastığı Arızası
#Tiguan
#Güvenlik Kusuru
#Meksika Fabrika
#Puebla
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.