Spor
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, kimin? 20 Aralık bugünün maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam maç var mı merak edilirken günün programı netleşti. 20 Aralık Cumartesi maç programını sizler için derledik.

20.12.2025
20.12.2025
saat ikonu 10:24

, , Bundesliga, TFF 3. Liglerde heyecan devam ederken bu akşam hangi maçların oynanacağı da belli oldu. Nefes kesen müsabakaların saati ve kanalı belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 20 ARALIK CUMARTESİ?

TFF Elit U19 Ligi

Eyüpspor - Fenerbahçe | 13:00 | Yayın Yok
Beşiktaş - Ç.Rizespor | 14:00 | Yayın Yok

Azerbaycan Premier Ligi

Karvan - Neftçi Bakü | 13:00 | CBC Sport
Zira - Imisli | 15:30 | CBC Sport

Şanlıurfaspor - Muğlaspor | 13:00 | Sıfır TV
Beyoğlu Yeni Çarşı - İnegölspor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Karaman FK - Sincan Bld. | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Bursaspor - Aliağa FK | 17:00 | AS TV Bursa | Bi Kanal

Çankaya FK - Galata Spor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kahramanmaraş - Diyarbekirspor | 13:00 | Yaay
Türk Metal 1963 - Mazıdağı Fosfat | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Orduspor - Kdz Ereğli Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Bulancakspor - Artvin Hopa | 13:00 | Bi Kanal
Yalova - İnkılap FK | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Nazilli Bld. - Uşakspor | 15:00 | Sıfır TV
Niğde Bld. - Erciyes 38 FK | 17:00 | Sıfır TV

Trendyol 1. Lig

Iğdırspor - Sivasspor | 13:30 | beIN Sports Max 2 | tabii Spor 6
Bandırmaspor - Erzurumspor | 13:30 | TRT Spor | beIN Sports Max 1
Boluspor - Pendikspor | 16:00 | TRT Spor | beIN Sports Max 1
Manisa FK - Keçiörengücü | 19:00 | TRT Spor | beIN Sports 2

Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Kayserispor | 14:30 | beIN Sports 2
Eyüpspor - Fenerbahçe | 17:00 | beIN Sports 1
Beşiktaş - Ç.Rizespor | 20:00 | beIN Sports 1

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Almanya

Bochum - Karlsruhe | 15:00 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
Fortuna Düsseldorf - Greuther Fürth | 15:00 | Tivibu Spor 4
Kaiserslautern - Magdeburg | 15:00 | Tivibu Spor 2
Holstein Kiel - Dynamo Dresden | 22:30 | Tivibu Spor 4

Almanya Bundesliga

Augsburg - Werder Bremen | 17:30 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
Köln - Union Berlin | 17:30 | S Sport Plus
Hamburg - Eintracht Frankfurt | 17:30 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
Stuttgart - Hoffenheim | 17:30 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Wolfsburg - Freiburg | 17:30 | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
Leipzig - Bayer Leverkusen | 20:30 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Newcastle - Chelsea | 15:30 | beIN Sports 3
Bournemouth - Burnley | 18:00 | beIN Sports Max 1
Brighton - Sunderland | 18:00 | beIN Sports 4
Manchester City - West Ham | 18:00 | beIN Sports 3
Wolverhampton - Brentford | 18:00 | beIN Sports Max 2
Tottenham - Liverpool | 20:30 | beIN Sports 3 | beIN Connect
Everton - Arsenal | 23:00 | beIN Sports 3
Leeds United - Crystal Palace | 23:00 | beIN Sports 2

İspanya La Liga

Real Oviedo - Celta Vigo | 16:00 | S Sport | S Sport Plus
Levante - Real Sociedad | 18:15 | S Sport | S Sport Plus
Osasuna - Alaves | 20:30 | S Sport | S Sport Plus
Real Madrid - Sevilla | 23:00 | S Sport | S Sport Plus

Fransa Kupası

Lusitanos - Lille | 17:30 | beIN Connect
Sporting Club de Lyon - Toulouse | 20:00 | beIN Sports 4
Fontenay - PSG | 23:00 | beIN Sports 4

İtalya Serie A

Lazio - Cremonese | 20:00 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Juventus - Roma | 22:45 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

Hollanda

NEC Nijmegen - Ajax | 22:00 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hazem - Al Ittihad | 20:30 | Ertelendi | Yayın Yok

