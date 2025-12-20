Bugün maç var mı, kimin? 20 Aralık bugünün maç programı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig, La Liga, Bundesliga, TFF 3. Liglerde heyecan devam ederken bu akşam hangi maçların oynanacağı da belli oldu. Nefes kesen müsabakaların saati ve kanalı belli oldu.
TFF Elit U19 Ligi
Eyüpspor - Fenerbahçe | 13:00 | Yayın Yok
Beşiktaş - Ç.Rizespor | 14:00 | Yayın Yok
Azerbaycan Premier Ligi
Karvan - Neftçi Bakü | 13:00 | CBC Sport
Zira - Imisli | 15:30 | CBC Sport
Şanlıurfaspor - Muğlaspor | 13:00 | Sıfır TV
Beyoğlu Yeni Çarşı - İnegölspor | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Karaman FK - Sincan Bld. | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Bursaspor - Aliağa FK | 17:00 | AS TV Bursa | Bi Kanal
Çankaya FK - Galata Spor | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kahramanmaraş - Diyarbekirspor | 13:00 | Yaay
Türk Metal 1963 - Mazıdağı Fosfat | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Orduspor - Kdz Ereğli Bld. | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Bulancakspor - Artvin Hopa | 13:00 | Bi Kanal
Yalova - İnkılap FK | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Nazilli Bld. - Uşakspor | 15:00 | Sıfır TV
Niğde Bld. - Erciyes 38 FK | 17:00 | Sıfır TV
Trendyol 1. Lig
Iğdırspor - Sivasspor | 13:30 | beIN Sports Max 2 | tabii Spor 6
Bandırmaspor - Erzurumspor | 13:30 | TRT Spor | beIN Sports Max 1
Boluspor - Pendikspor | 16:00 | TRT Spor | beIN Sports Max 1
Manisa FK - Keçiörengücü | 19:00 | TRT Spor | beIN Sports 2
Trendyol Süper Lig
Konyaspor - Kayserispor | 14:30 | beIN Sports 2
Eyüpspor - Fenerbahçe | 17:00 | beIN Sports 1
Beşiktaş - Ç.Rizespor | 20:00 | beIN Sports 1
Almanya Bundesliga 2
Bochum - Karlsruhe | 15:00 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
Fortuna Düsseldorf - Greuther Fürth | 15:00 | Tivibu Spor 4
Kaiserslautern - Magdeburg | 15:00 | Tivibu Spor 2
Holstein Kiel - Dynamo Dresden | 22:30 | Tivibu Spor 4
Almanya Bundesliga
Augsburg - Werder Bremen | 17:30 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
Köln - Union Berlin | 17:30 | S Sport Plus
Hamburg - Eintracht Frankfurt | 17:30 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
Stuttgart - Hoffenheim | 17:30 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Wolfsburg - Freiburg | 17:30 | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
Leipzig - Bayer Leverkusen | 20:30 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
Newcastle - Chelsea | 15:30 | beIN Sports 3
Bournemouth - Burnley | 18:00 | beIN Sports Max 1
Brighton - Sunderland | 18:00 | beIN Sports 4
Manchester City - West Ham | 18:00 | beIN Sports 3
Wolverhampton - Brentford | 18:00 | beIN Sports Max 2
Tottenham - Liverpool | 20:30 | beIN Sports 3 | beIN Connect
Everton - Arsenal | 23:00 | beIN Sports 3
Leeds United - Crystal Palace | 23:00 | beIN Sports 2
İspanya La Liga
Real Oviedo - Celta Vigo | 16:00 | S Sport | S Sport Plus
Levante - Real Sociedad | 18:15 | S Sport | S Sport Plus
Osasuna - Alaves | 20:30 | S Sport | S Sport Plus
Real Madrid - Sevilla | 23:00 | S Sport | S Sport Plus
Fransa Kupası
Lusitanos - Lille | 17:30 | beIN Connect
Sporting Club de Lyon - Toulouse | 20:00 | beIN Sports 4
Fontenay - PSG | 23:00 | beIN Sports 4
İtalya Serie A
Lazio - Cremonese | 20:00 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Juventus - Roma | 22:45 | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Hollanda Eredivisie
NEC Nijmegen - Ajax | 22:00 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Hazem - Al Ittihad | 20:30 | Ertelendi | Yayın Yok