Yapay zekaya sorduk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasındaki rakamı tahmin etti

KOMİSYON MASASINDAKİ VERİLER VE YAPAY ZEKA ANALİZİ

Yapay zeka, bu tahmini yaparken sadece basit bir matematiksel artış uygulamadı; tıpkı komisyon üyeleri gibi masadaki tüm ekonomik verileri inceledi. Sisteme, TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verilerini, Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini ve 2026 hedef enflasyonunu girdik. Ayrıca işçi sendikalarının "kırmızı çizgimiz" dediği açlık ve yoksulluk sınırları ile işveren sendikalarının maliyet raporlarını da analize dahil ettik.

Algoritma, hükümetin "enflasyonu düşürme" (dezenflasyon) programına sadık kalacağını ve geçmiş yıllardaki gibi ara zam beklentisinin olmadığı bir senaryoyu temel aldı. Bu veriler ışığında yapay zeka, komisyonun "hedeflenen enflasyon" ile "gerçekleşen enflasyon" arasında bir orta yol bulacağını ve refah payının bu dengede belirleyici olacağını öngörüyor.