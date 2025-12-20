İsveç'te akıllara durgunluk veren cinayet! 12 yaşındaki suikastçı yanlış kişiyi vurdu

İsveç’te meydana gelen bir cinayet kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Malmö şehrinde hareket halindeki bir araçta bulunan 21 yaşındaki bir genç, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı: Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yalnızca 12 yaşında olduğu ve hedef aldığı kişiyi yanlışlıkla vurduğu belirlendi.

Cinayet, 12 Aralık gecesi Malmö’de gerçekleşti. Bir araçtan açılan ateş sonucu arka koltukta oturan genç hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, saldırının önceden planlanmış bir suikast olduğunu ortaya koydu.

"YANLIŞ HEDEFE YÖNELİK SUİKAST"

Soruşturmada, 12 yaşındaki çocuğun asıl hedefinin araçtaki başka bir kişi olduğu, ancak açılan ateş sonucu kurşunların yanlışlıkla arka koltuktaki 21 yaşındaki gence isabet ettiği tespit edildi. Cinayet böylece "yanlış hedefe yönelik suikast" olarak kayıtlara geçti.

İddialara göre çocuk tetikçi, bu cinayet için yaklaşık 25 bin euro karşılığında başka bir bölgeden Malmö'ye getirildi.

SUÇUN AĞIRLIĞI SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan 12 yaşındaki çocuk, İsveç yasalarında cezai sorumluluk yaşının 15’in altında olması nedeniyle tutuklanmadı. Çocuk, sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

Ancak savcılık, suçun ağırlığı nedeniyle dosya için özel bir hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Olası yasal değişiklikler de kamuoyunda tartışılmaya başlandı.