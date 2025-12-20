Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsveç'te akıllara durgunluk veren cinayet! 12 yaşındaki suikastçı yanlış kişiyi vurdu

İsveç'te 12 yaşındaki bir çocuk suikast gerçekleştirdi. Çocuk öldürmesi söylenilen kişi yerine 21 yaşındaki bir genci vurarak ölümüne sebep oldu. Çocuk İsveç yasalarına göre tutuklanmadı ancak savcılık, suçun ağırlığı nedeniyle özel bir hukuki süreç başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsveç'te akıllara durgunluk veren cinayet! 12 yaşındaki suikastçı yanlış kişiyi vurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 09:45

’te meydana gelen bir kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. şehrinde hareket halindeki bir araçta bulunan 21 yaşındaki bir genç, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı: Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yalnızca 12 yaşında olduğu ve hedef aldığı kişiyi yanlışlıkla vurduğu belirlendi.

Cinayet, 12 Aralık gecesi Malmö’de gerçekleşti. Bir araçtan açılan ateş sonucu arka koltukta oturan genç hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, saldırının önceden planlanmış bir olduğunu ortaya koydu.

İsveç'te akıllara durgunluk veren cinayet! 12 yaşındaki suikastçı yanlış kişiyi vurdu

"YANLIŞ HEDEFE YÖNELİK SUİKAST"

Soruşturmada, 12 yaşındaki çocuğun asıl hedefinin araçtaki başka bir kişi olduğu, ancak açılan ateş sonucu kurşunların yanlışlıkla arka koltuktaki 21 yaşındaki gence isabet ettiği tespit edildi. Cinayet böylece "yanlış hedefe yönelik suikast" olarak kayıtlara geçti.

İddialara göre çocuk tetikçi, bu cinayet için yaklaşık 25 bin euro karşılığında başka bir bölgeden Malmö'ye getirildi.

İsveç'te akıllara durgunluk veren cinayet! 12 yaşındaki suikastçı yanlış kişiyi vurdu

SUÇUN AĞIRLIĞI SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan 12 yaşındaki çocuk, İsveç yasalarında cezai sorumluluk yaşının 15’in altında olması nedeniyle tutuklanmadı. Çocuk, sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

Ancak savcılık, suçun ağırlığı nedeniyle dosya için özel bir hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Olası yasal değişiklikler de kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

İsveç'te akıllara durgunluk veren cinayet! 12 yaşındaki suikastçı yanlış kişiyi vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Irak’ta milletvekiline bombalı suikast! Hayatını kaybetti
FBI, "Charlie Kirk" suikastında çemberi daraltıyor! Saldırganın güvenlik kamerası görüntüsü yayınlandı
ETİKETLER
#isveç
#cinayet
#suikast
#Malmö
#Çocuk Suçlu
#Yanlışlıkla Vurulma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.