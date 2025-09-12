FBI, "Charlie Kirk" suikastında çemberi daraltıyor! Saldırganın güvenlik kamerası görüntüsü yayınlandı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'ü iki gün önce silahla uzak mesafeden, boynundan vurarak öldüren saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın dün fotoğrafını yayınlamıştı. Soruşturma kapsamında incelemelerde bulunan FBI, güvenlik kamerasına da yakalanan saldırganın videosunu da paylaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın Kirk'ü vurduktan sonra çatıdan atlayıp olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın silahı ve mühimmatının, üniversite yakınlarındaki ormanlık alanda bulunduğu belirtildi.

KAMPÜSE NASIL SIZDIĞI VE KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, elde edilen görüntüler sayesinde saldırganın kampüse nasıl girdiğine dair soru işaretlerini çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Mason, "Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı, çatının üzerinden ateş açacağı noktaya geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdiğini izleyebildik" ifadelerine yer verdi.

100 BİN DOLARLIK PARA ÖDÜLÜ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kirk suikastının şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" ifadeleri kullanıldı.