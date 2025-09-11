Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Charlie Kirk suikastı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Katili bulana başkanlık madalyası verilecek

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Charlie Kirk'ü öldüren suikastçıyı bulan kişiye başkanlık madalyası vereceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, dün uğradığı suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 17:45

ABD Başkanı , 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümü nedeniyle Pentagon'da gerçekleştirilen törene katıldı. Törende konuşma yapan Trump, dün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk'ü bir kez daha andı.

Kirk'ün özgürlükler konusunda Amerikan toplumu içinde çok önemli işler başardığını anlatan Trump, "Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin." şeklinde konuştu.

Charlie Kirk suikastı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Katili bulana başkanlık madalyası verilecek

CHARLIE KIRK SUİKASTI

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Charlie Kirk suikastı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Katili bulana başkanlık madalyası verilecek

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

Charlie Kirk suikastı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Katili bulana başkanlık madalyası verilecek

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

