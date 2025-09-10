İsrail'in başarısız suikast girişiminde çarpıcı Türkiye detayı

İsrail basını ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine dayanarak, İsrail'in dün Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas diplomatik heyetine yönelik hava saldırısından birkaç hafta önce Türkiye ve Mısır'ın, Hamas'ı uyardığını yazdı.

İsrail basının iddiasına göre saldırıya ilişkin ABD de dahil olmak üzere kimseye bilgi verilmedi. Ancak buna rağmen, iddiaya göre, Türkiye ve Mısır'ın uyarıları sayesinde Hamas diplomatik heyetinin en önemli üyeleri saldırıdan sağ kurtuldu.

SALDIRI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Hamas geçici lideri Halil el Hayya, saldırıdan sonra hayatta olduğunu hastanede çektirdiği bir fotoğraf ile duyurmuştu. İsrail basını saatler sonra saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etti.

Hamas siyasi bürosunun üst düzey üyeleri Türkiye ve Mısır'da bulunuyor. Bu durum, İsrail'in Türkiye'yle ilgili en büyük şikayetlerinden biri olarak dikkat çekiyor.