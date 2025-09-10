Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail'in başarısız suikast girişiminde çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in Hamas yetkililerini hedef alarak Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısı dünya çapında geniş çaplı tepkilere neden oldu. Saldırının başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail basını Türkiye'yi hedef aldı.

Berkay Alptekin
10.09.2025
saat ikonu 14:33
10.09.2025
saat ikonu 14:39

basını ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine dayanarak, İsrail'in dün 'ın başkenti Doha'daki diplomatik heyetine yönelik hava saldırısından birkaç hafta önce ve 'ın, Hamas'ı uyardığını yazdı.

İsrail basının iddiasına göre saldırıya ilişkin ABD de dahil olmak üzere kimseye bilgi verilmedi. Ancak buna rağmen, iddiaya göre, Türkiye ve Mısır'ın uyarıları sayesinde Hamas diplomatik heyetinin en önemli üyeleri saldırıdan sağ kurtuldu.

İsrail'in başarısız suikast girişiminde çarpıcı Türkiye detayı

SALDIRI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Hamas geçici lideri Halil el Hayya, saldırıdan sonra hayatta olduğunu hastanede çektirdiği bir fotoğraf ile duyurmuştu. İsrail basını saatler sonra saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etti.

Hamas siyasi bürosunun üst düzey üyeleri Türkiye ve Mısır'da bulunuyor. Bu durum, İsrail'in Türkiye'yle ilgili en büyük şikayetlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İsrail'in başarısız suikast girişiminde çarpıcı Türkiye detayı
