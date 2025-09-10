İsrailli büyükelçi Hamas’ı tehdit etti: "Bu sefer onları yakalayamadıysak, bir sonraki sefer yakalayacağız"

İsrail’in dün Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği hava saldırısı dünya çapında tepkiye yol açtı. Hamas yetkililerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, "Şu anda biraz eleştiriye maruz kalıyor olabiliriz. Bunu atlatırlar. Ve İsrail daha iyi yönde değişiyor" ifadelerine yer verdi.

ABD medyasına açıklama yapan Leiter, "Barışın düşmanlarını ve Batı medeniyetinin düşmanlarını terör eylemlerini gerçekleştirme yeteneklerinden mahrum bırakırken, bölge daha iyiye doğru değişiyor. Eğer bu sefer onları yakalayamadıysak, bir sonraki sefer yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUZ"

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkesi görüşen Hamas müzakere heyetini hedef almıştı. Saldırıda 1’i Katarlı güvenlik gücü, 5’i Hamas üyesi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden saldırının ardından yapılan açıklamada, "Bugün Hamas'ın üst düzey liderlerine karşı gerçekleştirilen operasyon, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani de ateşkes müzakerelerini yürüten bir ülkede müzakerecileri öldürmeye çalışmanın etik dışı ve haince olduğunu belirtmiş, "ABD’li yetkililer, saldırı başladıktan 10 dakika sonra Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardı" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a derhal saldırıyı Katarlı yetkililere bildirme talimatı verdiğini aktarmış, "Ancak maalesef, saldırıyı durdurmak için çok geçti.

Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak görüyorum ve saldırının gerçekleştiği yer konusunda çok üzgünüm" demişti. İsrail basını, Doha saldırısının 10 İsrail savaş uçağı ile 10 dakika içinde gerçekleştirdiğini duyurmuştu.