Aydın'da durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti! Litrelerce tağşiş yağ ele geçirildi!

Aydın Efeler'de Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu araçta, pet şişe ve bidonlara doldurulmuş toplam bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Şahsa Gıda Kanununa muhalefet ve trafik ihlallerinden toplam 81 bin 521 TL idari para cezası kesildi.

Aydın'da durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti! Litrelerce tağşiş yağ ele geçirildi!
'ın ilçesinde, piyasaya sürülmek üzere olduğu tespit edilen büyük miktarda tağşiş yağ ele geçirildi. faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kararlı çalışmalarını sürdüren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler ilçesi Ata Mahallesi mevkisinde şüpheli bir araç durduruldu.

KAÇAK YAĞLAR BİDON VE ŞİŞELERE DOLDURULMUŞ

Durdurulan araçta yapılan detaylı arama neticesinde, çeşitli ambalajlara doldurulmuş toplam bin 370 litre tağşiş yağ bulundu. Ele geçirilen sahte yağlar; 5 litrelik toplam 244 adet pet şişeye ve 50 litrelik 3 adet büyük bidona yerleştirilmiş durumdaydı.

Aydın'da durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti! Litrelerce tağşiş yağ ele geçirildi!

Olayla ilişkisi belirlenen S.S. isimli şahıs hakkında yasal süreçler derhal başlatıldı. Şahsa, 5996 sayılı Gıda Kanununa muhalefetten adli işlem yapılırken, ayrıca trafik kurallarına aykırılıktan da yüklü miktarda idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesiz ve muayenesiz araç kullanmaktan dolayı 39 bin 521 TL trafik cezası kesildi. Ek olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından tağşiş yağ bulundurma ve satışa hazırlamaktan 42 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında savcılık talimatıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

